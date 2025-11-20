Тайна градина в Пекин отвори врати за първи път след 100 години

Забраненият град е построен през 15-ти век по време на династията Мин

В края на 80-те години голяма част от Забранения град в Пекин все още не е отворена за обществеността. Множество исторически дворове се използват за съхранение на отпадъци, а част от сградите са заети от правителствени учреждения. Освен това, редица помещения биват сериозно повредени от рушене и пожари, тъй като повечето сгради са изградени от дърво, предава CNN.

Снимка: Getty Images/iStock

Забраненият град е построен през 15-ти век по време на династията Мин като резиденция и работно място на императорското семейство. По-късно комплексът е наследен от императорите на династията Цин, които извършват значителни реставрации и реконструкции. Дворцовият музей е открит през 1925 г., след като последният император от династията Цин абдикира, но систематичните реставрационни дейности започват едва десетилетия по-късно.

В рамките на усилията за опазване на наследството, музеят наскоро откри за обществеността градината Цянлун в североизточната част на комплекса. Завършена през 1770-те, тя е била затворена почти век. Реставрацията ѝ отне 25 години и беше реализирана чрез партньорство между Дворцовия музей и Световния фонд за паметници. Градината, носеща името на император Цянлун, се отличава с компактен дизайн, разделен на четири свързани двора с разнообразни архитектурни композиции и пейзажи.

С площ от 60 000 квадратни метра, Цянлун е значително по-малка от широките открити пространства на останалата част на Забранения град. Тя е вдъхновена от частните градини в Южна Китай и отразява личните предпочитания на императора, който я замисля като спокойно убежище. Посетителите могат да видят различни перспективи от павилионите и изкуствените хълмове, създавайки усещане за многопластовост и интимност в градинската архитектура.

Основните реставрационни дейности в Дворцовия музей започват през 2002 г., когато Държавният съвет на Китай стартира мащабна програма за опазване. До 2018 г. почти 80% от комплекса вече е отворен за обществеността, след като са реставрирани множество сгради и са премахнати временни конструкции. След градината Цянлун, очаква се да бъде открита и реставрираната Зала за умствено култивиране (Янсиндиан), резиденцията и административният офис на императорите от династията Цин.

