Софийското летище иска от бюджета 150 млн. лв. за ремонт

Вицепремиерът Гроздан Караджов е имал разговор със SOF Connect

Вицепремиерът Гроздан Караджов е имал труден разговор със SOF Connect - компанията, която управлява най-голямия български аеропорт. Основните теми са били две - и двете за пари. Концесионерът на летище "Васил Левски" е поискал държавата да му даде около 150 млн. лева за ремонт на пистата и да ползва облекчение за дължимите концесионни такси чак до 2031 г. Караджов е казал "не" и по двата въпроса и се е аргументирал съвсем ясно.

Концесионерът на столичното летище е поискал държавата да го компенсира със 70-80 млн. евро за предстоящия ремонт на пистата, който се налагал заради изисквания на EASA - Европейската агенция за авиационна сигурност.

Ето отговора на министър Караджов: "Поддържането на пистата в изправност и в съответствие с авиационните изисквания е основно задължение на концесионера по договора, пише "Сега". Летищата в ЕС, които са на концесия, извършват аналогични ремонти, без държавата да ги обезщетява. Това е част от нормалната капиталова програма на оператора. Ремонтът на пистата е отговорност на концесионера, а не на българската държава. В договора със SOF Connect наистина има текст, който допуска в определени случаи концесионерът да бъде компенсиран - но само ако е налице „квалифицирана законодателна промяна", настъпила след датата на договора, и тя налага непредвидени капиталови разходи."

От 1 януари 2026 г. концесионерът трябва да започне да плаща пълната концесионна такса, е заявил министър Караджов на срещата си с представители на компанията.

Става дума за десетки милиони левове. По време на ковид кризата и на възстановяването от SOF Connect получи отстъпка от държавата. Но кошмарът за авиосектора заради пандемията отдавна приключи и пътническият трафик е по-оживен отвсякога. "Отчетените приходи за периода 2021–2024 г. надвишават прогнозите по финансовия модел от началната дата на концесията. Реалната оперативна печалба преди данъци надхвърля прогнозната по Covid-модела, а през 2024 г. надхвърля и стойностите по модела от офертата. На практика летище „Васил Левски" - София е в по-добро състояние от това, което концесионерът сам е прогнозирал при подаване на офертата", са аргументите на вицепремиера.

От SOF Connect обаче твърдят, че не са налице условията за възстановяване на концесионните плащания. Дори настояли да плащат по 9 млн. евро вместо пълната такса от 40 милиона евро годишно и това да продължи до 2031 г.

От компанията настояли, че трябва да се гледа целият 31-годишен хоризонт на концесията и че пълното възстановяване на трафика не означавало, че „COVID-19 вече не оказва негативно въздействие върху концесията".

"Договорът и анексът към него са ясни - отсрочката на плащанията важи, докато икономическият баланс не бъде възстановен. Тя е временна антикризисна мярка, дадена при изключителна ситуация, а не е амнистия за вечни времена. Изискването е ясно: когато пазарът се възстанови — плащанията също се възстановяват. В момента концесията е икономически дисбалансирана в ущърб на държавата, което е недопустимо както поради загубите за бюджета, така и поради заплаха от санкционирането на България заради недопустима държавна помощ", коментира Гроздан Караджов.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN