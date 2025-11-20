Instagram започва да трие акаунтите на австралийските тийнейджъри

Деактивирането на акаунтите им ще започне на 4 декември

Instagram, Facebook и Threads започват да уведомяват по-младите австралийски тийнейджъри, че техните акаунти ще бъдат закрити преди влизането в сила на националната забрана за лица под 16 години в социалните мрежи. Meta обяви, че вече изпраща предупреждения чрез SMS, имейл и съобщения в приложението до потребители, за които се предполага, че са между 13 и 15 години. Деактивирането на акаунтите им ще започне на 4 декември, преди официалната забрана на страната, която влиза в сила на 10 декември и обхваща и други платформи като TikTok, YouTube, X и Reddit. Премиерът Антъни Албанезе определи мярката като „водеща в света“, насочена към това „децата да бъдат деца“, а въпреки несъгласието си, Meta и останалите компании заявиха, че ще се съобразят.

Снимка: iStock

Според австралийския интернет регулатор около 150 000 потребители във Facebook и 350 000 в Instagram са тийнейджъри между 13 и 15 години. От 4 декември деца под 16 години няма да могат да създават нови профили в платформите на Meta. Компанията призовава младите да актуализират контактите си, за да получат уведомления, когато отново ще могат да използват услугите, и им дава възможност да изтеглят публикации, видеа и съобщения преди затварянето на акаунтите, предава ВВС.

Тийнейджърите, които твърдят, че вече са навършили необходимата възраст, ще могат да оспорят ограничението чрез „видео селфи“, което служи за лицево-ориентирано определяне на възрастта. Като алтернатива могат да представят шофьорска книжка или друг официален документ за самоличност. Тези методи са били тествани по-рано през годината от британската Схема за сертифициране на проверка на възрастта (ACCS) в рамките на доклад, поръчан от австралийското правителство. ACCS отбелязва, че въпреки предимствата на всеки подход, не е установено универсално решение, което да работи еднакво ефективно навсякъде.

Снимка: iStock

Платформите, които не предприемат „разумни стъпки“ за ограничаване достъпа на под 16-годишни, могат да бъдат глобявани с до 50 милиона австралийски долара. Антигоне Дейвис, вицепрезидент и глобален ръководител по безопасността в Meta, заяви пред Reuters, че въпреки усилията компанията да премахне всички под 16-годишни потребители до 10 декември, спазването на закона ще бъде „непрекъснат и многостепенен процес“. Meta настоява за законова промяна, според която децата под 16 години ще трябва да получат родителско одобрение, преди да изтеглят социално приложение, като подчертава, че тийнейджърите често намират начини да заобиколят мерките за потвърждаване на възрастта.

Комисарят по електронна безопасност Джули Инман Грант обясни, че новата забрана има за цел да предпази по-младите тийнейджъри от рисковете и натиска, на които могат да бъдат изложени в социалните мрежи. В опит да избегне последиците от мярката, платформата Roblox обяви, че ще ограничи децата под 16 години да комуникират с непознати възрастни. Задължителните проверки за възраст при чат функциите ще бъдат въведени през декември в Австралия, Нова Зеландия и Нидерландия, а от януари – в останалите региони.

Списъкът на платформите, засегнати от австралийската възрастова забрана, включва Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, Snapchat, Threads, X (бивш Twitter) и YouTube. Изключени от правилото остават Discord, GitHub, Google Classroom, Lego Play, Messenger, Roblox, Steam и Steam Chat, WhatsApp и YouTube Kids. Докладът, оценяващ ефективността на мярката, стига до извода, че прилагането ѝ е възможно, но е свързано с определени рискове.

