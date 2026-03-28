Тази страна има палми, пясъчни плажове и тюркоазено море, но туристите я заобикалят

Най-слабо посещаваната страна в света има максимум 3500 туристи годишно

Дълги пясъчни плажове, палми, пълни с кокосови орехи, тюркоазено синьо море... Описанието на този остров в Тихия океан звучи като мечтана дестинация за почивка. Ако обаче попитате 960-те милиона туристи, които средногодишно пътуват по света, това не е съвсем така. Максимум 3000 от тях годишно решават да посетят островната държава Тувалу , която е една от страните с най-малко туристи в света. Държавата Тувалу се намира в Тихия океан, южно от Кирибати и северно от популярния Фиджи. В зависимост от годината Тувалу се посещава само от 500 до максимум 3000 туристи .

Девет острова с 12 000 жители

В Тувалу живеят 12 000 души . Тази малка страна е предпоследна в света по население, само Ватикана има по-малко жители от нея. Тя е член на Британската общност, което означава, че формалният владетел все още е британският крал Чарлз. Тувалу се намира в югозападната част на Тихия океан и се състои от девет острова, пет от които са атоли, климатът е тропически със средна температура около 30 градуса.

Летище като път и детска площадка

Дотук всичко описано звучи добре, така че какъв е проблемът? Първо, в недостъпността. Тувалу е свързан с Фиджи само с един полет седмично , а линиите, които го свързват с Кирибати, са от време на време и сезонни. Въздушният трафик е толкова рядък, че през повечето време местните жители, с по някой и друг посетител, използват летището и пистата, за да играят футбол или волейбол. Когато няма полети, е разрешено и шофиране.

Въпреки че недостъпността е основната причина за ниския брой посетители, има и фактът, че на островите няма извори или постоянни водни течения, растителността е скромна и те са били засегнати от няколко опустошителни урагана в историята.

Най-добрият начин да се придвижвате из острова е със скутер

Тези, които успеят да дойдат в тази тихоокеанска страна, обикновено си тръгват доволни. Приветливостта на жителите, за които туристите са рядкост, е първата награда, която ще получат при пристигането си. Освен това има дейности, които са възможни само в тази част на света, като например гмуркане в подводни пещери и разглеждане на исторически места.

Да наблюдаваш как местните играят Te Amo е специално преживяване, както и да разглеждаш огромната колекция от пощенски марки. На острова е възможно да наемеш скутер и да обиколиш тази дива и в буквалния смисъл на думата непокътната част на планетата.

Единствената държава, която има посолство, е Китай.

Първите жители идват в Тувалу през 14 век от Самоа и Тонга. В средата на 19 век на островите идват протестантски мисионери, а през 1892 г. Великобритания обявява протекторат. Преди 45 години, през 1978 г., държавата Тувалу става независима парламентарна монархия в рамките на Британската общност.

Основните ресурси на островите са овощарството и риболовът, а голям брой жители отиват да работят на съседния остров Науру. Той е станал известен в света с печално известната титла на нацията с най-много затлъстели хора в света. Единствената държава, която има постоянно посолство в щата Тувалу, е Китай, който е и един от най-големите финансови донори на островите. Столицата е Фунафути, където живеят над 4000 души.

