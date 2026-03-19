В тази страна можете да си купите къща с три спални за по-малко от 50 000 евро

Къде да търсим евтини имоти?

Докато цените на имотите в Европа достигат рекордни върхове, можете да си купите къща в Тайланд за едва двадесет хиляди евро, разбира се, ако знаете къде да търсите. Най-достъпните имоти са в селските райони на Северен и Североизточен Тайланд, особено в региони като Чианг Май или Исаан, пише N1.

Къде да търсим евтини имоти?

Там, където животът е по-бавен и туризмът е почти несъществуващ, е възможно да се намерят скромни семейни къщи на цени от 20 000 до 30 000 евро . Това са прости сгради, често традиционни дървени конструкции, с основни връзки и функционален двор. Въпреки че не предлагат лукс, те осигуряват приличен дом - идеални за тези, които искат спокойствие, природа и нова рутина далеч от забързания Запад.

Тайланд, страна, известна със своите гостоприемни домакини, буйна природа и ниски разходи за живот, е все по-често срещан избор за чужденци, търсещи ново начало или евтина инвестиция.

Цени в популярни дестинации

В туристически дестинации като Ко Самуи, Хуа Хин и Пукет цените са значително по-високи, но все пак по-ниски, отколкото в Европа. Например, във вътрешността на Ко Самуи можете да си купите малка сглобяема къща с басейн и градина за около 85 000 евро, докато тези по-близо до морето са два пъти по-скъпи. Въпреки това, дори в тези райони е възможно да се намерят апартаменти за около 35 000 евро, особено ако са по-стари сгради или локации, далеч от плажа.

Банкок - един различен свят

Столицата Банкок продължава да се откроява като гигант в недвижимите имоти . Там цените на квадратен метър в центъра достигат 3000 евро, а къщите рядко струват под 250 000 евро. Като се има предвид, че това е мегаполис с над десет милиона жители, ръстът на търсенето не спира. Въпреки това, тези, които искат да избягат от хаоса на града, могат лесно да се преместят в предградията или по-малките крайбрежни градове, където цените са многократно по-ниски, а качеството на живот е по-приятно.

Какво могат да купят чужденци?

Има определени правила за чужденците, които искат да купят къща в Тайланд: те могат да притежават имота, но не и земята, върху която се намира - освен ако не са женени за тайландски гражданин или не са създали компания, регистрирана в тази страна.

Най-често срещаното решение е дългосрочен наем на земя, за 30 години, с възможност за удължаване. Има и други специфични правила, които не са непреодолими, но изискват правна подкрепа и внимателно планиране, пише Nova.rs.

Тайланд като начин на живот

Това, което Тайланд предлага, са не само ниски цени, но и възможност за съвсем различен начин на живот. Климатът позволява да отглеждате собствени плодове и зеленчуци, местната храна е вкусна и евтина, а здравната система, особено в частните клиники, става все по-добра.

Цените на комуналните услуги са ниски, инфраструктурата е надеждна, интернетът е бърз, а международните летища свързват страната с останалата част от света.

Купуването на къща в Тайланд може да изглежда като екзотична идея, но с покачващите се цени и стреса в европейските градове , това е все по-реалистична алтернатива. Ако мечтаете за спокоен живот сред природата, Тайланд може да бъде вашето място под слънцето и то на цена, която изглежда почти невероятна.

