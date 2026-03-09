Турски гигант за преработка на стъкло пуска нова производствена линия в Търговище

Турците наливат 20 млн. евро инвестиция

Един от заводите на турската компания за преработка на стъкло – Şişecam отваря нова производствена линия. Новото съоръжение работи в „Тракия глас България“. Турците са инвестирали средства в размер на 20 млн. евро, пише Капитал. Тази инвестиция повишава капацитета на компанията за специални продукти, който достига до 14,6 млн. кв.м. годишно.

Новата линия

Тя ще има годишен капацитет от 6 млн. кв.м.

"Тази инвестиция, която ще засили нашето конкурентно предимство чрез повишена оперативна ефективност и разширена продуктова гама, ще увеличи дела на продуктите с добавена стойност в нашето портфолио и ще ни позволи да предоставяме по-голяма стойност на нашите клиенти", коментира главният изпълнителен директор на Sisecam Джан Юджел в прессъобщение.

След като капацитета се разрастне компанията ще моге за доставя по-големи количества специални продукти като стъкло с висока светлопропускливост и максимална топлоизолация.

Проектът е част от по-мащабна програма за общо 114 млн. долара, която включва изграждането на нови линии за стъкло с покритие и в заводите на Sisecam в Тарсус, Турция, и в Северна Италия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN