Турски гигант за преработка на стъкло пуска нова производствена линия в Търговище

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Инвеститорското доверие в еврозоната отслабва
Показателят отбеляза тримесечен минимум
Турците наливат 20 млн. евро инвестиция
Един от заводите на турската компания за преработка на стъкло – Şişecam отваря нова производствена линия. Новото съоръжение работи в „Тракия глас България“. Турците са инвестирали средства в размер на 20 млн. евро, пише Капитал. Тази инвестиция повишава капацитета на компанията за специални продукти, който достига до 14,6 млн. кв.м. годишно.
Тя ще има годишен капацитет от 6 млн. кв.м.
"Тази инвестиция, която ще засили нашето конкурентно предимство чрез повишена оперативна ефективност и разширена продуктова гама, ще увеличи дела на продуктите с добавена стойност в нашето портфолио и ще ни позволи да предоставяме по-голяма стойност на нашите клиенти", коментира главният изпълнителен директор на Sisecam Джан Юджел в прессъобщение.
След като капацитета се разрастне компанията ще моге за доставя по-големи количества специални продукти като стъкло с висока светлопропускливост и максимална топлоизолация.
Проектът е част от по-мащабна програма за общо 114 млн. долара, която включва изграждането на нови линии за стъкло с покритие и в заводите на Sisecam в Тарсус, Турция, и в Северна Италия.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Показателят отбеляза тримесечен минимум
Руският пазар се разпада, въпреки че той е най-голямата заплаха за Европа
Опит за превземане би лишил режима в Техеран от жизненоважен източник на приходи