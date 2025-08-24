Плаж за престиж, а не за почивка: Шезлонги до 500 евро на ден, а спокойствието не е гарантирано дори за тези пари

Шезлонгът днес е това, което някога е било балкон на главната градска алея

Твърдата пластмаса, покрита с платно, се е превърнала в нещо повече от просто шезлонг - тя е мярка за туристическа стойност.

Да ползваш шезлонг на плажа днес означава не само удобство, но и да бъдеш видян, отпуснат под правилния ъгъл, с перфектно охладен коктейл и снимка в Instagram. Да си без него означава да бъдеш хвърлен в сянката на боровете, като някакъв туристически изгнаник.

Сериозен разход

В някои дестинации наемът на шезлонг се превръща в сериозен разход. Има плажове, където се плащат сериозни суми, за да можеш да се поглезиш с такъв тип отпускане. На Свети Стефан, Черна гора наемът на удобен шезлонг или шатра е около 300 евро на ден, Сен Тропе (Ники Бийч) - до 500 евро за ден, Миконос - в зависимост от местоположението и „вибрацията“ от 200 до 400 евро, Дубай, Палм Джумейра - 250 евро, пише Kurir.

В Хърватия цените за дневен наем варират от около 30 до 50 евро, но е имало и „специални оферти“ от например 150, 160 евро.

В някои региони шезлонгът се предлага с поръчаната напитка – безплатно: Албания – в Дуръс и Ксамил шезлонгите често не се таксуват, България – от 5 до 10 евро за комплект, Португалия (Алгарве) – от 10 до 15 евро на ден, Бали – шезлонгите са включени в цената на коктейлите.

Шезлонгът днес е това, което някога е било балкон на главната градска алея. Той показва кой си, къде си и колко струва почивката ти. По-близо до морето – по-висока позиция на социалната стълбица.

Днес, когато планирате почивка, въпросът не е колко ще похарчите, а дали изобщо ще имате къде да спите. На места има буквално война за шезлонги и в нея не печелят най-богатите – печелят тези, които играят бързо.

