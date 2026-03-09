Европа се превръща в най-големия вносител на оръжия в света

Руският пазар се разпада, въпреки че той е най-голямата заплаха за Европа

Вносът на основни оръжия от европейски държави е станал тройно по-голям през периода 2021-2025 г., когато стартира войната в Украйна. Това показват данни на Стокхолмският международен институт за изследване на мира (SIPRI) в годишния си доклад за трансфера на оръжие, цитиран от Al Jazeera.

Почти половината от тези оръжия – 48%, идват от САЩ, което предполага, че Европа се проваля в общосподелената амбиция да стане по-автономна по отношение на оръжията. Полша и Обединеното кралство са най-големите вносители на оръжие в Европа, съобщи SIPRI.

Разрастващият се пазар на Европа

„Вносът на украинско оръжие през последните пет години представлява 43% от общото увеличение на европейския внос“, каза Катарина Джокич, водещ изследовател на SIPRI.

Тази цифра измерва само директния внос от САЩ в Украйна, каза тя. Тя не включва вноса, осъществен от името на Украйна от други европейски държави. Така че в действителност нуждите на Украйна са съставлявали дори по-голям дял от вноса на Европа.

Под тази водеща цифра за нарастващ европейски внос се крие друга картина на Европа.

„Взети заедно, износът на оръжие на 27-те настоящи държави-членки на ЕС се е увеличил с 36 процента“, се казва в доклад на SIPRI.

Това е по-бърз темп на растеж от 27-те процента на САЩ за същия период и 11-те процента на Китай.

През последните пет години общият износ на оръжия на Европейския съюз представлява 28% от общия световен износ на оръжия, почти замествайки вноса му, който представлява една трета от световния износ. Тези 28 процента от световния пазар са „четири пъти по-високи от обема на износа на Русия и пет пъти по-високи от този на Китай“, заяви SIPRI.

Руският пазар се разпада

В същото време наблюдаваме как Русия, която е смятана на основна заплаха за сигурността на Европа, белеги спад на дела си в износа на оръжие с 64% през последните пет години м сравнение с предходни години.

„Износът им е намалял отчасти защото те отчаяно се нуждаят от това, което произвеждат сами“, каза генерал Бен Ходжис, бивш командир на американските сили в Европа.

Ще продължат ли САЩ да доминират в Европа?

Европа зависи от САЩ по редица причини, каза Джокич. Някои артикули, като например системите за залпов ракетен огън, не се произвеждат в Европа, отбеляза тя. След това е желанието да се стремим към най-доброто в класа си.

„[Щатите] се стремят към нещо, което възприемат като превъзходна технология, така че много военновъздушни сили искат да имат F-35 [изтребителите], въпреки че някои от тях не могат да използват всички възможности, които получават с това“, каза Джокич.

Но може би най-голямата причина е желанието за укрепване на партньорството в областта на сигурността със САЩ, които се възприемат като най-големия партньор в областта на сигурността, „особено в източната част на ЕС“, каза Джокич.

Например, Полша, която твърди, че изгражда най-голямата сухопътна армия в Европа, въоръжава въоръжените си сили почти изключително с американски оръжия.

Това може би се променя.

За разлика от предишните пакети за подкрепа от ЕС, Брюксел сега настоява Украйна да предостави преференциално третиране на оръжията, които може да закупи в Европа.

Това е така, защото след като САЩ се отказаха от предоставянето на помощ на Украйна при президента Доналд Тръмп, ЕС се превърна в най-големия донор и поддръжник на Украйна, като изпрати 195 милиарда евро (230 милиарда долара) до момента и гласува да отпусне на Украйна още 90 милиарда евро (106 милиарда долара) през следващите две години. Голяма част от тези пари сега ще се върнат обратно в ЕС.

Европа е инвестирала 150 милиарда евро (175 милиарда долара) в „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) – програма за нисколихвени заеми, предоставяна на държави членки, които купуват оръжия от други държави членки. Повече от 113 милиарда евро (113 милиарда долара) от тази сума са били разпределени на държавите членки.

