Тази нова карта показва всички спални влакове в цяла Европа

Картата е създадена от европейска мрежа, която насърчава развитието на трансграничните нощни влакове

Влаковете все по-бързо се утвърждават като един от предпочитаните начини за пътуване сред европейците. Проучване от 2025 г., проведено сред 11 000 души по поръчка на производителя на железопътна техника Hitachi Rail, показва, че почти половината от анкетираните възнамеряват да пътуват повече с влак и по-малко със самолет през следващите пет години. В същото време все по-често се изразява мнение, че инфраструктурата, цените и наличността на услугите не успяват да отговорят на нарастващото търсене. Изследването установява още, че седем от всеки десет души по света биха използвали по-често обществения транспорт, ако той предлага по-добра свързаност, предава Еuronews.

Нощните влакове са сред най-ярките примери за разминаването между интереса на пътниците и наличното предлагане. Въпреки климатичната криза, полетите на къси разстояния продължават да се увеличават, докато услугите със спални вагони постепенно се възстановяват в Европа, отбелязват от Back-onTrack.eu – европейска мрежа, която насърчава развитието на трансграничните нощни влакове. За да покаже актуалното състояние на тези услуги и да предостави полезна информация за пътуващите, организацията публикува интерактивната си карта на нощните влакове за 2026 г., включваща всички редовни маршрути на континента.

Изданието за 2026 г. включва пет нови връзки, които вече функционират или предстои да бъдат въведени през годината. Сред тях са линията Париж–Берлин на European Sleeper, нови маршрути на PKP между Полша, Прага и Мюнхен, както и планираната връзка Брюксел–Милано. В същото време от картата отпадат десет линии, включително няколко популярни маршрута на ÖBB Nightjet и линията Стокхолм–Нарвик с дължина 1456 километра, която беше сред най-дългите нощни железопътни маршрути в Европа. Част от услугите също са съкратени, като например линията на ÖBB, която преди свързваше Братислава и Сплит, а сега започва от Виена.

Според председателя на Back-on-Track Юри Майер, който е автор на картата, най-сериозната пречка пред развитието на нощните влакове е недостатъчната инвестиция в подвижен състав. По думите му именно това е основната причина за спирането на линията до Нарвик. Майер подчертава, че търсенето съществува, а конкуренцията със самолетния транспорт вече не е толкова силна. Той посочва, че има разработени концепции за влакове с капацитет до 750 спящи пътници, което би направило много маршрути икономически изгодни, но за реализирането на този потенциал са необходими сериозни инвестиции още сега.

Допълнително предизвикателство представляват и мащабните ремонтни дейности по железопътната инфраструктура в различни части на Европа, които влияят върху разписанията на нощните влакове. Въпреки това се очаква до 2032 г. новата инфраструктура да позволи значително по-добри железопътни връзки между европейските държави. Заместник-председателят на Back-on-Track Джовани Антониаци отбелязва, че планираната линия Брюксел–Милано би запълнила важна празнина в европейската мрежа от нощни влакове, макар маршрутът през Швейцария да поставя сериозни оперативни предизвикателства. Интерактивната карта е свободно достъпна на сайта на организацията, откъдето може да бъде поръчан и печатен плакат.