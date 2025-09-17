Oracle, Silver Lake и Andreessen са сред купувачите на TikTok

Сделката ще реши един от основните спорове между Вашингтон и Пекин

Американският дял на TikTok ще бъде придобит от консорциум, в който влизат Oracle Corp., Andreessen Horowitz и частната инвестиционна компания Silver Lake Management LLC. Сделката ще бъде обсъдена тази седмица от президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Дзинпин.

Според рамково споразумение, представено в понеделник от високопоставени представители на САЩ и Китай след двудневни разговори в Мадрид, ще бъде създадена нова, базирана в САЩ версия на популярното приложение. Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake ще притежават дялове в новото дружество, твърдят източници, запознати с преговорите.

Ако бъде финализирана, сделката ще реши един от основните спорове между Вашингтон и Пекин и ще определи бъдещето на най-ценната китайска компания – бизнес за 400 млрд. долара, чийто видеопродукт вече има около 170 млн. предимно млади потребители в САЩ.

Съгласно първоначалните условия делът на ByteDance в TikTok ще падне под 20%, за да отговори на изискванията на закона от 2024 г., който задължава китайската компания да продаде американските си дялове или да бъде забранена на пазара.

Американските дялове на TikTok са оценени на 35–40 млрд. долара, но не е ясно какъв дял ще придобие всеки инвеститор. По данни на източници Oracle ще държи малък процент в новото дружество.

Акциите на американската компания поскъпнаха с 5,9% в Ню Йорк във вторник, преди да заличат по-голямата част от ценовия си ръст. Цената на акциите се е вдигнала с 84% от началото на годината благодарение на възходящия бизнес с облачна инфраструктура.

Висш служител на Белия дом заяви, че всички подробности по рамковото споразумение трябва да се разглеждат като спекулации, освен ако не бъдат обявени от администрацията.

