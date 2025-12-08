Изпълнителен директор обяснява, как правилното дишане може да помогне при бизнес срещи

За изграждане на устойчиви навици се препоръчват три стъпки

Броят на хората, които страдат от тревожност и стрес, непрекъснато нараства – според последния доклад на застрахователната компания Axa те достигат 39 процента. В условия на геополитическа и икономическа нестабилност все повече хора търсят начини да постигнат вътрешна стабилност. Дихателните упражнения се оказват ефективен инструмент за укрепване на вътрешната издръжливост, като позволяват на ръководители и служители да действат по-устойчиво в напрегнати ситуации. Това споделя изпълнителният директор Кристоф Гласер в интервю за FAZ.

Дишането играе важна роля за развиването на „мускула на присъствието“. Колкото по-присъстващи сме психически, толкова по-добре се справяме със стреса, контролираме импулсивни реакции и изграждаме емпатия във взаимоотношенията – качество от ключово значение за лидерите. Освен това дишането е основен източник на енергия, повечето хора използват едва 30–40 процента от белодробния си капацитет, главно защото водят заседнал начин на живот. Усвояването на правилните техники може значително да повиши жизнеността и общото благополучие.

Съзнателното дишане често се възприема като „мека“ практика, свързана с йога или осъзнатост, но в корпоративната среда има конкретна стойност. Компаниите постоянно се трансформират и имат нужда от лидери, които не само действат активно, но и поддържат вътрешен баланс, могат да оценят посоката на действията и да взимат обмислени решения. В напрегнатото ежедневие съзнателното дишане помага за по-устойчиво управление на стреса.

Дихателните техники предоставят директен достъп до автономната нервна система, позволявайки регулиране на стреса, повишаване на енергията и укрепване на резилианса. С редовна практика ръководителите могат да повишат фокуса си и да контролират състоянието на тялото и ума си през целия работен ден. Това не е въпрос на езотерика, а на научно доказани методи, които вече се прилагат в компании като Google, Apple и Telekom, а на Световния икономически форум в Давос сутрин се предлагат дихателни и осъзнати практики.

Внедряването на дихателни упражнения често се сблъсква със скрити емоционални и психологически съпротиви. Дори след семинари мнозина ръководители се оказват под влиянието на „вътрешния саботьор“, който пречи на постоянството. Изследвания показват, че само 14 процента от пациентите успяват трайно да променят поведението си, дори когато здравето им е застрашено. Осъзнаването на несъзнателните мотиви и страхове е ключово за успешното прилагане на техниките.

За изграждане на устойчиви навици се препоръчват три стъпки: поставяне на малка цел за период от 21 дни, свързване на практиката с фиксиран момент в ежедневието и включване на други хора, които да следят напредъка. Така вероятността за трайна промяна се увеличава от около 50 на над 85 процента. Компаниите, които въвеждат дихателни семинари, подпомагат самоуправлението на служителите, повишават тяхното здраве, благополучие и ефективност, като същевременно развиват лидерските им умения.

