Държави с най-нисък публичен дълг в света

Ето кои са те

Въпреки че се очаква глобалният дълг да достигне 94,7% от БВП през 2025 г., някои страни успяват да избегнат това системно бреме. Например, в Азия се намират няколко от страните с най-ниски нива на задлъжнялост в света. В много случаи това са малки икономики с ниска дългова тежест и стабилен растеж. В Европа Лихтенщайн е явно изключение, със съотношение дълг към БВП от едва 0,5%. Данните са цитирани то Visual Capitalist.

Тази графика показва държавите (и някои други юрисдикции) с най-нисък държавен дълг през 2025 г., въз основа на данни от последния доклад на МВФ за Световните икономически перспективи.

Снимка: Voronoi by Visual Capitalist

Като най-големият център за хазарт в света, специалният административен район Макао няма дългове, подкрепени от милиарди долари приходи от хазарт и солидни финансови резерви.

Лихтенщайн е на второ място, почти без дълг, и е единствената страна в Европа в топ 10. Като финансов център, в началото на 2025 г. той е имал повече свободни работни места от общото си население. По подобен начин броят на корпоративните субекти надвишава населението му, което е около 41 000.

Кувейт е на шесто място, със съотношение дълг към БВП от 7,3%. През 2024 г. богатата на петрол страна е генерирала около 70 милиарда долара приходи от петрол, което е приблизително 80% от държавните приходи.

Подобно на Кувейт, дълга на Русия е подсилен от износа на петрол, въпреки западните санкции. С дълг от 23,1% от БВП през 2025 г., руската военна икономика е изненадващо стабилна, водена от строга фискална политика и големи валутни резерви.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN