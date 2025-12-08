BGN → EUR
Свят Instagram връща служителите си в офиса на пълен работен режим

Instagram връща служителите си в офиса на пълен работен режим

Свят

bTV Бизнес екип

Решението цели да възстанови по-креативна и по-колаборативна работна среда

Instagram въвежда задължително присъствие в офис за служителите си в САЩ пет дни седмично от 2 февруари, съобщи Meta. Това е най-строгият режим на връщане към офиса в рамките на компанията досега.

Решението цели да възстанови по-креативна и по-колаборативна работна среда, става ясно от съобщение до екипа, подписано от шефа на Instagram Адам Мосери. Той възнамерява и да ореже броя на срещите, като насърчава служителите да представят повече готови решения вместо традиционните обемни презентации и документи.

Българска банка за първи път придобива чужда банка

От Meta уточниха пред CNBC, че новото изискване се отнася само за Instagram и не засяга другите приложения на компанията, включително Facebook и WhatsApp.

Голям търговец на зърно в България е пред фалит

Тенденцията към затягане на политиките за присъствие се засилва в цялата технологична индустрия. След въвеждането на минимум три дни в офис през 2023 г., все повече компании преминават към пълна работна седмица на място, аргументирайки промяната с нуждата от по-малко организационни пластове и по-висока оперативна ефективност в постпандемичния период.

