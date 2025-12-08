Instagram връща служителите си в офиса на пълен работен режим

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази европейска столица отново оглави списък със 100-те най-добри града в света
Кои са другите топ места?
Решението цели да възстанови по-креативна и по-колаборативна работна среда
Instagram въвежда задължително присъствие в офис за служителите си в САЩ пет дни седмично от 2 февруари, съобщи Meta. Това е най-строгият режим на връщане към офиса в рамките на компанията досега.
Решението цели да възстанови по-креативна и по-колаборативна работна среда, става ясно от съобщение до екипа, подписано от шефа на Instagram Адам Мосери. Той възнамерява и да ореже броя на срещите, като насърчава служителите да представят повече готови решения вместо традиционните обемни презентации и документи.
От Meta уточниха пред CNBC, че новото изискване се отнася само за Instagram и не засяга другите приложения на компанията, включително Facebook и WhatsApp.
Тенденцията към затягане на политиките за присъствие се засилва в цялата технологична индустрия. След въвеждането на минимум три дни в офис през 2023 г., все повече компании преминават към пълна работна седмица на място, аргументирайки промяната с нуждата от по-малко организационни пластове и по-висока оперативна ефективност в постпандемичния период.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Кои са другите топ места?
Ето кои са те
До момента устройствата са инсталирани в 18 града - ето кои