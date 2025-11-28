Къде са най-високите доходи и инвестиции в страната?

София е единствената област с показатели над средните за страната

Столицата остава категоричен лидер в икономическото развитие на областите, показва изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025. Данните сочат, че София е единствената област с над средните за страната стойности по редица ключови индикатори, включително инвестиции, заплати и брой нови компании. Заради това традиционно силни области, които също имат добре развити сектори на услугите и индустрията, често не успяват да изпъкнат в общата статистика.

По-ясна представа за икономическото развитие на местно ниво дава сравняването на индикаторите чрез медианната им стойност. Медианата разделя областите на две групи – половината отчитат стойности над нея, а останалите – под нея. За разлика от средното аритметично медианата е устойчива на екстремни стойности, каквито в случая са данните за столицата.

Категориите, при които разликата между средната и медианната стойност е най-голяма, въпреки претеглянето им спрямо населението, са „Доходи и стандарт на живот“ и „Инвестиции и бизнес“. Това включва показателите за брутния вътрешен продукт (БВП), средната годишна брутна заплата, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Най-актуалните данни на националната статистика за тези показатели, използвани в изданието „Регионални профили“ 2025, са за 2023 година.

Областните данни за БВП показват, че само столицата и област Стара Загора имат БВП на човек над средното аритметично за страната. Разликата между тях е значителна: близо 62 хил. лв. за София и 36 хил. лв. за Стара Загора. Следват областите Враца и Варна с около 27 хил. лв., а в Габрово и София област БВП е около 24 хил. лева.

Брутната годишна работна заплата е друг показател, при който единствено столицата – с 34 хил. лв. – надхвърля средната стойност за страната (24 хил. лв.). Медианата обаче е с около пет хиляди лева по-ниска – под 19 хил. лева. В областите Варна, Стара Загора и София заплатите са над 22 хил. лв., а във Враца и Пловдив – над 20 хил. лева.

При вътрешните и външни инвестиции само три области са над средната стойност за страната на човек от населението: столицата, Пловдив и София при ДМА и столицата, София и Бургас при ПЧИ. Сред областите с инвестиции над медианата се открояват региони с добре развита индустрия като Габрово, Русе, Стара Загора и Пазарджик.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN