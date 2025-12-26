Тази бира се произвежда и предлага само около Коледа – ето коя

Бирата се продава от края на октомври до началото на януари

Мексико е най-големият износител на бира в света, но една от най-обичаните му бири остава почти изцяло местно удоволствие. Noche Buena е тъмна бира в стил бок и се предлага само в страната и традиционно се продава за ограничен период около Коледа. Името ѝ означава „свята нощ“ или „Бъдни вечер“, а появата ѝ по рафтовете за много мексиканци бележи истинското начало на празничния сезон, предава ВВС.

Снимка: Noche Buena - Heineken

Подобно на други държави с характерни коледни напитки – като кокито в Пуерто Рико или греяното вино в Германия – Мексико има своята празнична класика. Всяка зима, когато наситеночервените кутии на Noche Buena се появят в супермаркетите от Мерида до Монтерей и Мексико Сити, това се възприема като неофициален сигнал, че Коледа вече е тук. През последните години периодът на продажба е леко разширен – от края на октомври до началото на януари – но бирата остава строго сезонна.

Със своя тъмнокафяв цвят, карамелени нотки на препечено кафе и алкохолно съдържание от 5,9%, Noche Buena рязко се отличава от по-леките и масово познати мексикански бири. Докато Pacifico или Modelo Especial често се съчетават с летни ястия и грил, горчиво-сладкият профил на Noche Buena пасва идеално на традиционни коледни ястия като пуйка, ромеритос с моле или соления бакалао, което я превръща в неизменна част от празничната трапеза.

Историята на бирата е тясно свързана с развитието на пивоварството в Мексико, което се ускорява в края на XIX и началото на XX век под влияние на европейски, най-вече германски, пивовари. Легендата разказва, че през 1924 г. немският майстор пивовар Ото Ноймайер създава Noche Buena като специална коледна бира за лична консумация, преди тя постепенно да стане популярна сред по-широк кръг хора. През 1938 г. пивоварната Moctezuma я пуска официално като сезонен празничен продукт – традиция, която продължава и днес.

Ограничената наличност и силната сезонна реклама превръщат Noche Buena в желан и очакван продукт. Мексиканците често я купуват на каси и я споделят с близки и приятели по време на коледните събирания. За мнозина тя е толкова символ на празниците, колкото и коледната звезда „flor de nochebuena“, а появата ѝ всяка година предизвиква същото вълнение, както и преди десетилетия.

Днес Noche Buena почти не може да бъде намерена извън Мексико. Въпреки кратък период на износ за САЩ между 2011 и 2018 г., бирата отново остава изцяло местна традиция.

