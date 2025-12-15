Защо пивоварен гигант инвестира милиони в бъдеще без алкохол

Защо търсенето на безалкохолна бира нараства?

Търсенето на безалкохолна бира нараства бързо през последните години, както се потвърждава от Growth Market Reports, които прогнозират, че пазарът почти ще се удвои - от 22,4 милиарда долара на 41,6 милиарда долара - до 2033 г., пише Forbes.

Потребителите, особено по-младите поколения и така наречените „зебра пиячи“ (смесващи безалкохолни и алкохолни варианти), все по-често избират по-здравословни алтернативи, показва анализ на Innova Market Insights.

Тенденциите са разпознати и от най-големите пивовари, които инвестират милиарди евро в разработването на безалкохолни версии. Сред тях е AB InBev, която откри специален отдел за „деалкохолизация“ в пивоварната си в Магор.

Терминът „съоръжение за деалкохолизация“ може да звучи като името на институция, в която отиваме след (твърде) весела Коледа, но новото съоръжение на пивоварна в Южен Уелс всъщност извлича махмурлука от бирата, пише британският вестник The Guardian.

29 марки безалкохолна бира

AB InBev откри високотехнологична фабрика в град Магор, Уелс, в която е инвестирала 3,9 милиарда долара, което е малко на фона на размера на цялата бирена индустрия, но показва тенденцията, че безалкохолните бири са във възход.

Пивоварният гигант има 29 марки безалкохолна бира, включително Corona Cero и Budweiser Zero. В последния си тримесечен доклад той подчертава, че безалкохолните бири са нараснали с 27% на тримесечна база.

Според фирмата за анализ на напитки IWSR, пазарът на бира в Обединеното кралство е струвал над 13,5 милиарда британски лири през 2024 г. От 2019 г. насам средният годишен ръст на търсенето на безалкохолна бира е надхвърлил 20%, като сега представлява два процента от пазара по обем. IWSR прогнозира, че тази цифра ще се удвои до четири процента до 2029 г.

Ръководителят на отдела за безалкохолни напитки в IWSR, Сузи Голдспинк, смята, че безалкохолната бира е най-динамичният сегмент на новия пазар. „Нивото на иновации е високо, интересът на потребителите нараства и все още има много място за растеж“, казва тя.

Понякога имат ужасен вкус

Снимка: iStock

Новият завод е част от световната пивоварна империя на AB InBev, а на официалното му откриване в петък Брайън Пъркинс , който ръководи британското звено на компанията, призна, че безалкохолната бира първоначално е имала ужасен вкус.

Алкохолът придава на бирата нейната сладост, топлина и пълнота, а също така влияе върху изпаряването на други ароматни съединения, което създава характерния вкус на бирата. Следователно, премахването на алкохола, като същевременно се запази вкусът, е било основно предизвикателство за индустрията, добавя The Guardian.

„Безалкохолната бира беше ужасна, защото технологията беше толкова примитивна“, казва Пъркинс. „Бирата е много деликатно нещо – трябва да се отнасяш с нея деликатно и това можеше да се разбере по вкуса. Получаваш безалкохолна бира, която имаше, меко казано, ужасен вкус.“

Но времената се променят. Съоръжението за деалкохолизация използва най-съвременна технология, която според компанията представлява „значителна крачка напред в запазването на пълния вкус и аромат на бирата“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN