Тази автомобилна компания е на път да изпревари Tesla като най-големия производител на електромобили в света

През октомври Tesla представи по-евтини версии на двата си най-продавани модела

Китайската компания BYD е на път да изпревари Tesla на Илон Мъск като най-големия производител на електромобили в света, изпреварвайки за първи път американския си конкурент по годишни продажби.

На 1 януари BYD обяви, че продажбите на автомобилите й, задвижвани с батерии, са се увеличили с почти 28% през миналата година до над 2,25 милиона, съобщи BBC.

Tesla, която трябва да обяви общите си продажби за 2025 г. по-късно днес, 2 януари, публикува миналата седмица прогнози на анализатори, според които е продала около 1,65 милиона автомобила за цялата година.

Американската компания преживя трудна година с противоречива реакция към новите си предложения, притеснения относно политическите дейности на Мъск и засилваща се конкуренция от китайските си съперници.

През октомври Tesla представи по-евтини версии на двата си най-продавани модела в САЩ в опит да стимулира продажбите. Компанията беше критикувана, че е бавила пускането на нови и по-достъпни варианти, за да остане конкурентоспособна.

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, има за задача да увеличи значително продажбите и пазарната стойност на Tesla през следващото десетилетие, за да си осигури рекордно високо възнаграждение. Сделката, която беше одобрена от акционерите през ноември, може да му донесе възнаграждение в размер на 1 трилион долара.

Като част от споразумението, Мъск трябва да продаде и един милион хуманоидни робота през следващите десет години. Tesla е инвестирала значително в продукта си „Optimus“ и в самоуправляващите се роботаксита.

Продажбите на Tesla спаднаха през първите три месеца на 2025 г. след негативната реакция срещу ролята на Мъск в администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Освен Tesla, бизнес интересите на мултимилиардера включват и социалната мрежа X, ракетната компания SpaceX и Boring Company, която копае тунели. Тези ангажименти, заедно с ръководенето на Департамента за правителствена ефективност (Doge) на Тръмп, накараха някои инвеститори да предположат, че Мъск не се фокусира достатъчно върху Tesla.

Оттогава Мъск се ангажира „значително“ намали ролята си в американското правителство. Въпреки бързото разрастване на BYD през последните години, растежът на продажбите ѝ се забави през 2025 г. до най-слабия темп за последните пет години.

Базираната в Шенжен компания се сблъсква с нарастваща конкуренция в Китай, своя ключов пазар, от страна на производители на електромобили като XPeng и Nio, пише БГНЕС. Въпреки това BYD остава световна сила в производството на електромобили, тъй като цените й често са по-ниски от тези на конкурентите.

Бързото разрастване на компанията – особено в Латинска Америка, Югоизточна Азия и части от Европа – се случва въпреки налагането на високи мита върху китайските електромобили от много страни.

През октомври BYD обяви, че Великобритания е станала най-големият й пазар извън Китай. Компанията заяви, че продажбите й в страната са се увеличили с 880% за годината до края на септември, благодарение на силното търсене на хибридната версия на спортния си автомобил Seal U (SUV).

