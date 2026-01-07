Мъжете заемат над 60% ръководни позиции у нас, но жените преобладават в съдебната власт

Какво е разпределието на ръководните постове между мъже и жени в различните сфери?

Към края на 2024 г. мъжете заемат 62,8% от всички ръководни позиции в България, докато жените държат само 37,2%. Това означава, че почти две трети от управленските постове са в ръцете на мъже, въпреки че жените представляват приблизително половината от работната сила. Това сочат данните от изследването „Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2024“, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Най-сериозен дисбаланс по пол се наблюдава в законодателната власт. Там мъжете са 76,7%, а жените едва 23,3%, като същото съотношение се запазва както в Народното събрание, така и сред българските представители в Европейския парламент. Данните ясно показват, че жените остават подпредставени в процесите на политическо вземане на решения, независимо дали става дума за национално или европейско ниво. По длъжностни нива в законодателната власт разпределението е също неравномерно: ръководители – 73,9% мъже и 26,1% жени, заместник-ръководители – 78,2% мъже и 21,8% жени, и други ръководни длъжности – 76,6% мъже и 23,4% жени. Жените са най-слабо представени именно на заместник-ръководните позиции.

В изпълнителната власт разпределението е по-балансирано, но мъжете продължават да имат превес, като заемат 63,9% от позициите, а жените 36,1%. По длъжностни нива се наблюдава важна тенденция: ръководители – 69,6% мъже и 30,4% жени, заместник-ръководители – 59,1% мъже и 40,9% жени, и други ръководни длъжности – 62,1% мъже и 37,9% жени. Жените са значително по-добре представени на заместник-ръководните позиции, което означава, че те по-често достигат до средните управленски нива, но по-рядко заемат най-високите постове.

Съдебната власт се откроява като изключение от общата тенденция, като жените са 54,1%, а мъжете 45,9%. Те преобладават не само общо, но и във всички длъжностни нива: ръководители – 50,5% жени и 49,5% мъже, заместник-ръководители – 57,3% жени и 42,7% мъже, и други ръководни длъжности – 54,3% жени и 45,7% мъже.

Висшите училища и научните организации, както и държавните и обществени структури, също показват леко мнозинство на жените – между 53% и 54%, което говори за по-добър достъп до лидерство в сфери, базирани на експертност и дългосрочна кариера. Обратно, държавните предприятия и търговските дружества остават ясно доминирани от мъже, които заемат 70,7% от позициите, докато жените са само 29,3%. Това е втората най-небалансирана категория след законодателната власт и показва, че икономическото и корпоративното управление в България остава предимно мъжко.

