Такситата и билетите за градския транспорт в Истанбул поскъпват

Ето с колко

Билетите за градския транспорт в Истанбул и такситата поскъпват с близо десет процента от 20 юли, съобщи онлайн изданието „Хюриет“. Увеличението идва след одобрение от Общинския съвет на мегаполиса, което е гласувано на 17 юли, а като мотив за него се посочва инфлацията в страната. Това е второто поредно увеличение на билетите за тази година, след като през февруари цените на градския транспорт скочиха с 20 на сто.

Електронният билет се увеличава от 42 на 46,20 турски лири (от 0,78 на 0,86 евро). Вместо сегашните 20,50 турски лири (0,38 евро) билетът за ученици ще струва 22,55 (0,42 евро).

С промените месечната карта се увеличава от 3298 турски лири (61,06 евро) на 3628 турски лири (67,17 евро), предаде БТА. Месечната карта за ученици, която досега струваше 593 турски лири (10,98 евро), вече ще бъде на цена от 653 турски лири (12,09 евро).

Маршрутките в Истанбул също поскъпват с десет на сто. Цената на пътуване за една спирка се увеличава от 30,07 турски лири (0,56 евро) на 33,08 турски лири (0,61 евро). Пътуването на разстояние от 34 до 43 спирки се покачва до 68,59 турски лири (1,27 евро).

Подводното метро „Мармарай“, което минава под Босфора, поскъпва от 34 турски лири (0,63 евро) на 37,40 турски лири (0,69 евро) за пътуване при разстояние от 1 до 3 спирки. Пътуването за разстояние от 36 до 43 спирки става от 74,70 на 82,17 турски лири (от 1,38 евро на 1,52 евро).

Параходите, които също са част от линиите на градския транспорт в Истанбул, също ще бъдат по-скъпи. Пътуването от кея „Бостанджъ“ до Принцовите острови се увеличава от 156,26 на 171,89 турски лири (от 2,89 на 3,18 евро). Поскъпването е факт също така за училищните автобуси.

Минималната цена за ползване на такси, независимо от разстоянието, скача от 210 на 230 турски лири (от 3,88 на 4,25 евро). Първоначалната такса става от 65,40 на 71,94 турски лири (от 1,21 на 1,33 евро). Цената за километър пробег ще бъде 47,92 турски лири (0,89 евро), а цената за час престой скача от 544,45 на 598,90 турски лири (от 10,07 на 11,08 евро).