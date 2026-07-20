1 млрд. богатство: Как се променя заплатата на Меси от началото на кариерата му?

Меси започва пътя си към футболната слава още през 2000 година

Лионел Меси вероятно изигра последното си световно първенство на Мондиал 2026. Въпреки поражението на Аржентина с 0:1 след продължения срещу Испания във финала, 39-годишният капитан оставя след себе си наследство, което трудно може да бъде повторено.

С шест участия на световни първенства, рекорден брой изиграни мачове, победи и асистенции, както и общо 22 гола на Мондиали, Меси затвърди мястото си сред най-великите футболисти в историята. Единственият, който към момента изглежда способен да се доближи до част от постиженията му, е французинът Килиан Мбапе, но аржентинската легенда вече изгради стандарт, който ще бъде изключително труден за достигане. Освен с рекордите си на терена обаче, Меси се превърна и в един от най-влиятелните и най-добре платени спортисти в света.

Снимка: gettyimages.com

Меси започва пътя си към футболната слава през 2000 г., когато пристига в школата на Барселона едва 13-годишен. През следващите две десетилетия не само се превръща в символа на клуба, но и в един от най-високоплатените спортисти на планетата. Според изчисления, Меси е спечелил около 875 милиона долара от заплати в Барселона, като през последните си сезони в клуба доходите му достигат 78 милиона долара годишно - близо четири пъти повече от 22,7 милиона долара, които е получавал през 2013 г.

След като напуска Барселона през 2021 г. поради финансовите проблеми на клуба, Меси подписва двугодишен договор с парижкия гранд Пари Сен Жермен. Там обаче заплатата му е значително по-ниска - 30 милиона долара годишно, предава News week.Въпреки това, престоят му във Франция не накърнява сериозно приходите му, тъй като рекламните му и спонсорски договори запълват разликата с лихва.

С подписването на доживотен договор с Adidas през 2017 г., който му носи по 25 милиона долара годишно, и с участия в реклами на брандове, аржентинецът си осигурява постоянен приток на средства. През 2022 г. той е обявен за най-високоплатения спортист в света - със 75 милиона долара от футбол и още 55 милиона от спонсорства.

Снимка: Reuters

Днес Меси продължава кариерата си в Интер Маями. Той преминава в отбора през 2023 г. Контрактът му за два сезона и половина, който по-късно беше удължен до 2028 г., се оценява на около 150 милиона долара и включва допълнителни стимули от големи партньори. Общите му доходи в САЩ - около 54 милиона долара годишно - са по-ниски от „златната епоха“ в Барселона, но все още изключително внушителни по световни стандарти.

Благодарение на фиксираната си заплата от 92 милиона долара от времето си в Барселона и годишното си възнаграждение от 130 милиона долара в Интер Маями, Меси е натрупал обща печалба от 1,3 милиарда долара през кариерата си, което е стълбът на неговото богатство. Към момента нетното му богатство се равнява средно на 1 милиард доларa. Истинският пробив за бъдещото натрупване на богатство на Меси е споразумението му за MLS Season Pass с Apple TV, което директно свързва доходите на играчите със стрийминг абонаменти. Освен това, доживотният му договор с Adidas води до ексклузивната марка обувки Adidas Messi, откъде той получава над 32 милиона годишно.

Въпреки че е в заключителния етап на кариерата си, аржентинецът остава едно от най-големите имена в световния футбол и сред най-добре печелещите спортисти, като приходите му от футбол, рекламни договори и бизнес партньорства продължават да увеличават неговото богатство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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