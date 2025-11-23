Тайланд обмисля големи промени в закона за алкохола - какво трябва да знаят пътуващите?

За 2026 г. се предвиждат около 34 милиона международни посетители

Тайланд крие изненадващо строги правила, свързани с продажбата на алкохол. Под повърхността на плажните партита по пълнолуние, оживената нощна сцена и уличната храна до малките часове стои дългогодишната забрана за следобедна продажба на алкохол. Тя е в сила от 1972 г., въведена с цел да попречи на държавните служители да пият в работно време. Това ограничение е от 14:00 до 17:00 часа и често дразни туристи. предава Еuronews.

Сега обаче тази политика може да се промени. Националните комитети за алкохолна политика и контрол на напитките предложиха пълно премахване на следобедната забрана. В момента тече 15-дневна обществена консултация и ако предложението бъде одобрено, кабинетът на министър-председателя може да обяви официалната промяна още в началото на декември.

Причината за ускоряването на промените е свързана със състоянието на местната туристическа индустрия, която е под натиск въпреки слънчевия климат, многословните хвалби за тайландската кухня и новия медиа интерес, вдъхновен от „Белият лотос“. Прогнозите са по-песимистични от обичайното: Туристическата агенция на Тайланд отбеляза, че през 2025 г. страната вероятно ще посрещне около 33,4 милиона души – спад с приблизително 6% спрямо предходната година и първи реален спад извън пандемията. За 2026 г. се предвиждат около 34 милиона международни посетители, но очакванията са, че разходите на туристите ще останат ниски. На фона на това властите търсят всякакви начини да направят страната по-приветлива към гостите.

Именно вицепремиерът Софон Сарам отбелязва, че първоначалната логика зад забраната вече е остаряла. По думите му ограничението е било насочено към реда в държавната администрация преди повече от половин век, но „тази ера е приключила“. Същевременно то вече не съответства на реалностите на модерния туризъм, особено по време на ключови периоди като Нова година или Сонгкран – априлския фестивал, който привлича милиони. Интересно е, че в последните години правителствата често са променяли правилата – от затягане до либерализиране, включително и скорошно кратко възстановяване на строгите глоби от 10 000 бата за пиене по време на ограничените часове. В момента продажбата на алкохол е законна от 11:00 до 14:00 часа и от 17:00 до полунощ, докато в някои нощни зони напитки могат да се сервират до 4:00 сутринта.

Ако забраната бъде официално премахната, промяната би улеснила живота на пътуващите, които често се натъкват на объркващи ситуации – например да искат да си купят бира или коктейл в 15:00 часа, докато баровете около тях кипят от живот, но отказват сервиране.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN