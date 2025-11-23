Защо най-старото кафене в Рим затвори врати?

Казанова дори описва среща в кафенето в мемоарите си

В продължение на повече от два века Antico Caffè Greco е неизменна част от културния живот на Рим. Писатели и художници, филмови знаменитости, принцеси и дори каубои са се стичали на Виа дей Кондоти, под Испанските стълби, за да се потопят в легендарната атмосфера на най-старото кафене в италианската столица. Но през миналия месец всичко това се промени - обичаното място затвори врати.

Някога предпочитано от римската буржоазия през 19. век, кафенето днес е просто празна обвивка. То стана жертва на продължителен спор за наем между собствениците му, Карло Пелегрини и Флавия Йоци, и наемодателя – Израелската болница в Рим, частна институция, която предоставя медицински услуги чрез националната здравна система. Конфликтът започва след изтичането на 80-годишния договор през септември 2017 г., когато наемът скача от 17 000 евро до 120 000 евро месечно – увеличение, което болницата оправдава с цените на други имоти на същата улица, където се намират бутици като Gucci, Versace и Dior.

Високите търговски наеми през последните години изтласкват редица малки бизнеси от центъра на Рим, особено след пандемията, когато локдауните насърчиха онлайн пазаруването и доставките до дома. Пелегрини заяви още през 2017 г., че биха могли да плащат по-висок наем, но не шест пъти повече от предишната сума, и се закани да се бори – битка, която завършва през 2024 г., когато болницата печели окончателно делото и придобива право да освободи помещението. До миналия месец по стените все още висяха портрети, напомнящи за деня през 1890 г., когато Бъфало Бил е пил кафе там; за посещенията на Дикенс, Джеймс, Кийтс, а по-късно на Орсън Уелс, Одри Хепбърн и София Лорен. Казанова дори описва среща в кафенето в мемоарите си.

След като Пелегрини и Йоци загубиха всичките си обжалвания, кафенето беше затворено със съдействието на военната полиция: ключалките бяха сменени, тежките дървени врати – заключени, а от вратата бе премахнат временният надпис „затворено поради ваканция“. Макар съдът да постанови опазване на историческата цялост на сградата, напускащият персонал отнесе произведения на изкуството и сувенири на стойност около 8 милиона евро, оправдавайки се със страх от повреда заради течаща тръба. По-късно болницата обяви, че тези предмети са иззети и защитени от Министерството на културата, докато се намерят нови наематели. Според специалния комисар Антонио Мария Леозапа Antico Caffè Greco ще отвори отново след ремонт, като историческият му характер ще бъде запазен.

Каквото и да предстои, величественото някога пространство днес е тъжна гледка – поредната празна витрина по една от най-престижните улици на града, подобно на много други, останали така с години заради скока в цените на имотите. Дървената външна тераса вече има табели, предупреждаващи, че празните саксии не са кошчета за боклук, а туристи надничат любопитно през прозорците към осветения, но безжизнен интериор.

