Италианският град само на 1 час от Венеция, който е по-евтин и без тълпи

Венеция е красива, но все по-скъпа, шумна и претъпкана. Само на час разстояние обаче се намира Тревизо — град, който предлага всичко, което обичаме във Венеция, но без хаоса и без високите цени, пише Biznis Kurir.

Градът излъчва автентичен чар. В него се преплитат историческо наследство, културно разнообразие и съвременен комфорт — комбинация, която наистина го отличава.

За разлика от прочутия си съсед, Тревизо е тих и идеален за лежерни разходки. В уютните кафенета, по пазарите със свежи продукти и в традиционните ресторанти лесно можеш да усетиш истинския италиански ритъм на живот, далеч от шумната туристическа сцена на Венеция.

Гастрономията е още една причина градът да заслужава внимание. Именно тук се раждат оригиналното тирамису и прочутият червен радичио — ключова съставка в местната кухня.

Любителите на виното могат да обиколят близките лозя, а почитателите на изкуството и културата ще открият музеи, галерии и малки бутици. Това превръща Тревизо в отлична дестинация за всеки, който търси автентичност и спокойствие.

Градът е и практичен избор. Разположението му позволява лесно пътуване до Венеция или Падуа. Тревизо впечатлява с чисти улици, поддържани велоалеи и множество зелени пространства, което го прави подходящ както за романтични уикенди, така и за семейни пътувания или соло приключения.

Настаняването в Тревизо също е осезаемо по-евтино в сравнение с Венеция. Според Travelletto градът предлага значително по-достъпни места за нощувка, като средната цена на хотелска стая е около 89 долара на вечер, а в пиков сезон достига до 167 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN