Кои са най-скъпите коледни елхи в света?

Коледните елхи са неразделна част от празничните тържества по целия свят. Придобивайки популярност през 19-ти век, традицията с коледните елхи се е разпространила в почти всяка част на света, което е довело до производството на хиляди. Ето кои са най-скъпите коледни елхи, правени някога.

Снимка: Istock.com

1. Коледна елха в хотел Emirates Palace , Абу Даби, ОАЕ

Обединените арабски емирства са известни с вкуса си към лукса със своите 7-звездни хотели, ултрамодерна архитектура и множество луксозни заведения. Не е изненадващо, че една от най-скъпите коледни елхи може да се намери в тази част на света. Коледната елха в хотел Emirates Palace в столицата Абу Даби струва милиони, предава Balsam Hill. Самата елха е естествена, но ценното злато, диаманти, изумруди и други скъпи декорации правят тази 4-метрова елха истинско бижу, струващо над 11,4 милиона долара.

2. Коледна елха от бижутерски магазин Soo Kee , Сингапур

Сингапур бързо се превръща в истински диамант на Азия и своевременно е създал впечатляваща 6-метрова елха, която е очарователна само по себе си. Бижутерията Soo Kee Jewellery създаде ослепителна коледна елха, която изглежда изключително нежно и неземно с блестящия си сребърен оттенък и сложни детайли. Около 21 798 скъпоценни диаманта съставляват елхата, смесени с приблизително 3000 кристала, за да се подсили блясъкът. Тази очарователна елха, на стойност 1 милион долара, може да бъде намерена в луксозния квартал Бугис Джънкшън в островната държава.

Снимка: Instagram

3. Коледна елха от Ginza Tanaka Jewelry , Токио, Япония

Мечтали ли сте някога за коледна елха, изработена от 24-каратово злато? Японският бижутер Гинза Танака, специализиран в златни бижута, е правил такъв артикул три пъти. Първата луксозна коледна елха, която е направил, е била висока около 2 метра и е струвала изумителните 850 000 долара. В допълнение към това, той направил друга коледна елха за друга година, струваща 1,9 милиона долара. Във връзка с неотдавнашното честване на 110-годишнината на Уолт Дисни е поръчана друга златна коледна елха. Елхата е на стойност приблизително 4,2 милиона долара и на нея са изобразени любими герои на Дисни като забележителности.

4. Коледна елха от Стив Куик, Чикаго, Илинойс, САЩ

Това, което започна като кампания срещу рака, се превърна в една от най-скъпите коледни елхи в историята. Steve Quick, компания, базирана в Чикаго, Илинойс, създаде елха от масивно 18-каратово злато. 4,52-каратов камък, инкрустиран в платинен пръстен, стои на върха на златната елха. Диаманти на стойност 200 карата и диамантено-бриолетни орнаменти допълваха свръхлуксозната бижутерия на стойност около 500 000 долара. Коледната елха в крайна сметка беше продадена на търг, а приходите отидоха за Американското дружество за борба с рака - лукс за кауза.

Снимка: Work Nomads

5. Коледна елха в хотел Sofitel London St . James , Лондон

На пръв поглед човек може да си помисли, че черното дърво в Sofitel London St. James е невзрачно украшение. По-внимателното му разглеждане би показало защо дървото е в състояние да постигне такава цена. Бутилки след бутилки от 24-каратови контейнери, пълни с малки количества от висок клас коняк Grand-Champagne Louis XIII, висят от „клоните“ на дървото. Това креативно допълнение обяснява високата цена от 55 000 долара.

