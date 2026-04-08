Свръхбогатите бягат от Дубай, градът в Европа е новата Мека за елита

Притокът вече се усеща в цените на недвижимите имоти

Преди месец Дубай беше любимият изборна богатите, търсещи дом, заради данъчните облекчения. Но конфликтът в Близкия изток накърни репутацията на Дубай като сигурно убежище за световния елит и богатите британци търсят път обратно към Европа. Милано, финансовият център на Италия, се превръща във все по-популярна алтернатива, пише The Guardian. Кой обаче е другият избор на най-богатия 1% от обществото?

Другата Италия

Снимка: iStock

За много богати европейци Италия е най-стратегическия вариант, а правлекателността ѝ се крие в специалния данъчен режим. Това е система за данъчно облагане с фиксирана ставка, при която чуждестранните жители в Италия плащат данък в размер на 300 000 евро годишно, независимо от размера на доходите, които получават от чужбина. Този режим е достъпен за чуждестранни жители, които не са били данъчни резиденти на Италия през девет от последните десет години.

За ултрабогатите подобен модел означава предвидима и относително ниска данъчна тежест в сравнение с други страни.

Системата, която, „изпразни Лондон“

Въпреки че в Италия съществува специален режим на данъчно облагане с фиксирана ставка от 2017 г., това, което наистина предизвика интерес, беше премахването на режим в Обединеното кралство, който позволяваше на определени чуждестранни жители да плащат данък само върху част от доходите си.

Докато привлекателността на Обединеното кралство за глобалния капитал е намаляла, в Италия тя е нараснала. Италианският данъчен модел е наричан и „Празният Лондон“ от инвеститорите, съобщава Guardian.

Според оценки на италианската данъчна адвокатска кантора Maisto e Associati, около 5000 души досега са се присъединили към схемата за фиксирано данъчно облагане на Италия. Първоначално много от кандидатите са били италианци, завръщащи се от Лондон, главно от банковия сектор, управлението на богатство и застраховането.

Повече хора започнаха да идват след пандемията от коронавирус, като нова вълна идва и от държавите от Персийския залив, водени от желанието за по-безопасна среда и достъп до европейския пазар, съобщава Guardian.

Освен това Италия предлага допълнителни данъчни стимули, като например програмата за изтичане на мозъци. Това позволява на новите или завръщащите се италиански жители да плащат данък само върху половината от доходите си в продължение на пет години. Италианското правителство също така намали ДДС върху продажбата и вноса на произведения на изкуството от 22 процента на пет процента, което е една от най-ниските ставки в Европа. Това привлича галерии и инвеститори.

Притокът вече се усеща в цените на недвижимите имоти

Снимка: Хортензия Маркова

Притокът на нова, богата общност вече повишава цените в Милано. Цените на имотите са се повишили с 38 процента през последните пет години, според проучване на агенцията за недвижими имоти Knight Frank. Милано изпревари Венеция като най-скъпия град в Италия през ноември миналата година, със средна цена от 5171 евро на квадратен метър, според данни на италианския портал за недвижими имоти Idealista. Увеличението на цените е още по-голямо в някои от най-търсените райони, като Сант'Амброджо, Брера, Сан Марко или Чинкуе Вие близо до катедралата Дуомо, според Guardian.

Животът в Милано се променя бързо. Подобно на Дубай, Милано също е свидетел на разпространението на галерии, клубове и хотели. Луксозната му улица, Виа Монте Наполеоне, изпревари Горно Пето авеню в Ню Йорк през 2024 г., превръщайки се в най-скъпата улица в света. Миналия април лондонската улица „Бонд“ я детронира. Но миланската улица е на път да си върне лидерството тази година.

Може ли Милано наистина да замени Дубай като център на световния елит? Въпреки настоящите опасения относно сигурността, Дубай остава привлекателна дестинация със своите данъчни облекчения, бизнес възможности и качество на живот. Италия в момента се възползва от инерцията, но въпросът е докъде ще я доведат тези данъчни облекчения.