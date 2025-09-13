1 USD
Свят Световноизвестна козметична марка, популярна и у нас, разработва биопринтирана кожа

Световноизвестна козметична марка, популярна и у нас, разработва биопринтирана кожа

bTV Бизнес екип

Компанията от години използва технологията, за да не тества козметика върху животни

Френският гигант в козметиката L’Oreal представи нова стъпка в дерматологията – биопринтирана синтетична кожа, която в бъдеще ще може да се усеща като човешката.

Компанията от години използва тази технология, за да тества продукти върху 3D принтирана кожа, вместо върху животни. L’Oreal спря експериментите върху животни още през 1989 г., много преди това да бъде регламентирано със закон, пише CNBC.

„Биопринтирането е способността да се използва 3D печат и биология, за да реконструираме кожа по персонализиран начин, който включва всички особености на реалната кожа“, обясняват от компанията.

По думите им проектът е „революция“, която се разработва както на вътрешно ниво, така и с външни партньори.

Новата технология позволява да се имитира широкият спектър от характеристики на човешката кожа – от акне и екзема до способността за почерняване и възстановяване след наранявания.

Амбицията на L’Oreal е да стигне още по-далеч – към кожа със сензори, която ще дава реално усещане за допир и реакция при нанасяне на козметика. Това ще позволи не само да се измерва ефективността, но и начинът, по който продуктите се възприемат от потребителите.

