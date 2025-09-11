Как става отчитането на потреблението на топлата вода при профилактика?

Топлофикация не продава топлата вода, а енергията за нейното загряване, обяснява Кремен Георгиев

"Когато има авария и до апартамента ни не стига топла вода, кранчето на топлата вода трябва да се завърти надясно докрай, каквото и да е това кранче".

Това заяви пред БНР Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. По думите му никой не осъзнава, че топлофикация не продава топлата вода, а продава енергията, с която тя е загрята.

„Когато има профилактика или каквото и да е, тоест няма в случая топла вода, нищо не се подгрява, тоест топломерът, който е търговски уред на топлофикация в абонатната не отчита нищо, съответно енергия не се начислява", допълни той.

Георгиев обясни, че трябва да държим кранчето си на студена вода, защото водомерът все пак е начин на разпределение на енергията, когато тя е използвана.

„Тъй като все още нямаме навсякъде ежемесечен дистанционен отчет, това може накрая да повлияе на крайната годишна сметка, но представете си този един кубик, евентуално изхарчен през топлия кран като студен, какво отражение ще даде на годишната сметка - толкова минимално, че просто няма смисъл да го обсъждам", заяви председателят.

