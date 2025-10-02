Световноизвестен актьор влиза в клуба на милиардерите

Той често е наричан „краля на романтиката“ в индийското кино

Боливудската звезда Шах Рук Хан за първи път се присъединява към милиардерите, като вече се нарежда сред най-богатите актьори в света. Според класацията Hurun India Rich List за 2025 г., състоянието на Хан възлиза на 1,4 милиарда долара.

Снимка: Getty Images / iStock

Често наричан „краля на романтиката“ в индийското кино, Шах Рук Хан е с над 30-годишна кариера във филмовата индустрия. С времето той разширява влиянието си, като става собственик на продуцентската компания Red Chillies Entertainment и на спортния франчайз Knight Rider Sports, който включва и крикет отбор. Според Анас Рахман Джунаид, основател на Hurun India, именно тези две бизнес начинания са в основата на статута му на милиардер.

Освен от филми и реклами, доходите на Хан идват и от инвестиции в недвижими имоти в различни точки на света. Джунаид подчертава, че неговото присъствие сред милиардерите е ясен знак за това как се променя икономическият ландшафт на Индия.

Снимка: Getty Images / iStock

Макар много известни личности да разполагат с огромни активи, едва малцина са достигнали нетно богатство от над един милиард долара. В класацията на Hurun фигурират още четирима боливудски актьори и техните семейства, но богатството на Хан значително надхвърля това на останалите.

Джухи Чаула и семейството ѝ са на второ място с 880 милиона долара, следвани от Хритик Рошан (260 млн.), Каран Джохар (около 200 млн.) и Амитаб Баччан и неговото семейство (около 183 млн.). Джохар се открои през 2024 г., след като продаде половината от продуцентската си къща Dharma Productions на милиардера Адар Пунавала за 119 милиона долара. Към днешна дата броят на милиардерите в Индия надхвърля 350 души, като лидерите в класацията – Мукеш Амбани и Гаутам Адани – остават на върха според данните на Hurun India.

