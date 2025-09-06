Топ 5 места, които всички любители на киното трябва да посетят

Филмите се превърнаха в наши паспорти за странни, екзотични места

Спомняте ли си последния път, когато бяхте някъде на вълнуващо място? След години, прекарана на дивана, филмите се превърнаха в наши паспорти за странни, екзотични места. С това чувство за бягство от реалността, ви представяме 5 места по света, които предлагат по нещо за всеки киноман, кинофил и почитател на поп културата.

Перон 9¾, Лондон

Прочутият пример е как Хари Потър е тръгнал за Хогуортс, като е преминал през стената на гара Кингс Крос и е излязъл на перон 9¾. Вероятно, за да се обезкуражи хората да се опитват да го направят, гарата има своя собствена магическа възможност за снимки с Хари Потър: количка за багаж, вградена в стена между истинските перони 8 и 9, създаваща радостната илюзия, че се насочвате към гара Хогсмийд. Съседната гара Сейнт Панкрас, с по-впечатляващата си готическа фасада, е използвана за външните снимки на гаратаат. След това можете да се качите на линията на Метрополитън до Уотфорд и да видите целия перон, пресъздаден по време на обиколката на студиото на поредицата, пише Time out.

Забавен факт е, че перон 9¾ всъщност е заснет между перони 4 и 5, където викторианската тухлена зидария е по-масивна, отколкото на истинските перони 9 и 10.

Добре дошли в Ню Асгард: По-известен като Сейнт Абс, пристанищно селце в Беруикшир с размерите на истинския корем на Тор и единственото рибарско селище във вселената на Марвел. Преоборудвайки го, за да представи Тьонсберг в Норвегия в „Отмъстителите: Краят“, режисьорите Джо и Антъни Русо разпъват лагер тук по време на снимките. Това е мястото, където скандинавският бог на Крис Хемсуърт идва да се излекува от мъките си. В пристанището няма кръчма, но можете да си вземете една от завидните гъби с лимонов крем от кафене Ebbcarrs.

Забавен факт е, че заведението на Тор в Ню Асгард, „Корморанът и Тун“, се намира на адрес Сийвю Терас 6 (въпреки че е къща, а не кръчма).

Автомобилен музей „Петерсен“, Лос Анджелис

Много места имат DeLorean, а няколко дори имат версия, използвана във филми за каскади, но само едно място има DeLorean, най-използваната и детайлна версия – с магнитен кондензатор от снимачната площадка на „Завръщане в бъдещето“. Само част от моторизираната колекция на Петерсен е посветена на филмови автомобили, но те надхвърлят очевидните икони с неочаквани предложения (жълтият VW автобус от „Малката Мис Слънчице“, Pontiac Aztec на Уолтър Уайт) и включвания зад кулисите (мотоциклет с чифт седалки с кош за заснемане). Но за най-разпознаваемите автомобили, колекцията е склонна да направи допълнителни усилия, включително Батмобила от ерата на арт деко Кийтън и анимационния Батциклет от ерата на Уест, превозни средства от „Блейд Рънъри“ и истинска версия на Светкавицата Маккуин.

Забавен факт: Под музея, в гараж, наречен „Трезорът“, има още 250 автомобила, съхранявани в гараж, наречен „Трезорът“, който можете да посетите с допълнителен билет. Докато сте там, потърсете KITT на Knight Rider и личния Jaguar на Стив Маккуин.

Музей на извънземните, Барселона

Мислите, че обичате „Пришълецът“? Запознайте се с Луис Ескрибано, фен на „Пришълецът“, толкова отдаден на научнофантастичния хорър шедьовър и на поредицата „Пришълци“ като цяло, че бавно я възстановява зад ъгъла на дома си в Барселона. Той наистина обича „Пришълецът“. Неговият импресивен музей от 70 квадратни метра включва участък от коридор от USCSS Nostromo, част от совалката Narcissus, лабораторията на Аш и част от селището Hadley’s Hope от „Пришълци“, дори декор за „Пришълецът“3 . Ако искате да се включите в едночасова обиколка с екскурзовод (20 евро), пишете на Ескрибано в Instagram или изпратете имейл на [email protected]. Изложени са костюми, реквизит и дори някоя и друга пулсова пушка.

Забавен факт: Музеят е в крак с поредицата: изложена е една от ампулите на инженера от „Прометей“, подписана от Ридли Скот.

Продаваемостта на филмовите комплекти има своите граници, но опашките от посетители около селото на хобитите, е напълно правдано. Първоначално построен за филмите „Властелинът на пръстените“, след това преустроен по-трайно за филмите „Хобит“, Хобитън е един от пазителите: перфектно запазено мини селце на 1250-акрова новозеландска овчеферма, което се е превърнало от филмов комплект в туристическо злато. Всички любими места на Фродо – „Бег Енд“, „Парти Трий“, „Бегшот Роу“ – присъстват и са точно там, за да ги видите.

Забавен факт: Архитект от Пенсилвания и фанатик на Толкин поръчал собствена къща в стил „Хобит“, с 54-инчова кръгла врата в стил „Хобит“.

