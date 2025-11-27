BGN → EUR
Европейска страна ще увеличи заплатите на държавните служители с 11%

Европейска страна ще увеличи заплатите на държавните служители с 11%

bTV Бизнес екип

Първото увеличение от 2,5% ще бъде приложено със задна дата от 1 януари тази година

Заплатите на държавните служители в Испания ще се повишат общо с 11% през следващите три години, след като правителството и синдикатите постигнаха официално споразумение. Мярката е част от по-широките усилия на кабинета да компенсира инфлационния натиск и да подобри условията за работещите в публичния сектор, предава БНР. 

Снимка: iStock

Първото увеличение от 2,5% ще бъде приложено със задна дата от 1 януари тази година и ще се усети още през декември. След него през 2026 г. ще последва ново повишение от 1,5%, както и допълнителна променлива добавка от 0,5 процентни пункта през първото тримесечие на 2027 г., която също ще бъде със задна дата, ако инфлацията по индекса на потребителските цени достигне или надхвърли 1,5% до края на следващата година.

През 2027 г. държавните служители ще получат още 4,5% към основните си възнаграждения, а през 2028 г. ще бъде добавено ново увеличение от 2%. Според правителството тази договореност ще гарантира поддържането на покупателната способност на служителите в държавната администрация в средносрочен план и ще осигури по-голяма предвидимост за бюджета.

„Бурканбанк“: Какво да правим със събраните стотинки преди еврото?

В споразумението е заложено и стимулиране на разширяването на персонала в администрацията, за да се компенсират както демографските промени, така и нарастващият натиск върху публичните услуги. Планират се допълнителни преговори относно намаляване на стандартната работна седмица до 35 часа, предложение, което синдикатите настояват да бъде реализирано още през следващите години.

Документът включва и намерение за по-ясно регулиране на дистанционната работа в държавния сектор, за да се осигури по-голяма гъвкавост за служителите и по-ефективна организация на административните процеси. Управляващите подчертават, че пакетът от мерки цели не само да подобри условията на труд, но и да направи държавната администрация по-конкурентна и привлекателна за нови кадри.

