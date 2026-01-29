Световният златен съвет: Несигурността около политиките на Тръмп изтласква златото до нови рекорди

Златото вече представлява над 20% от резервите на централните банки

Търсенето на злато е нараснало до рекордно равнище през 2025 г., тъй като инвеститори и централни банки се насочиха към актива убежище в опит да се защитят от непредсказуемите политики на президента на САЩ Доналд Тръмп, показват данни на индустрията.

Покупките са достигнали исторически върхове както по обем, така и по стойност през миналата година, като търсенето е надхвърлило 5 000 тона, а стойността е достигнала 555 милиарда долара – ръст от 45% на годишна база, съобщи Световният златен съвет, цитиран от АФП.

„Несигурността беше ключовият двигател на силното представяне на златото. На геополитическо равнище очевидно имаше притеснения около действията на новата администрация на Тръмп“, заяви анализаторът на Световния златен съвет Кришан Гопаул, цитиран от БГНЕС.

Годината бе белязана от масираното въвеждане на мита от страна на Тръмп срещу основни търговски партньори, включително Китай, Европейския съюз и Индия.

Към това се прибавиха и критиките на Тръмп към паричната политика на САЩ, които засилиха опасенията за независимостта на Федералния резерв и допринесоха за отслабването на долара.

Тези страхове подтикнаха централните банки значително да увеличат златните си резерви.

Макар обемът на покупките на злато от централните банки да е намалял леко спрямо предходната година, общата им стойност е нараснала с 13% между 2024 и 2025 г.

Златото вече представлява над 20% от резервите на централните банки – равнище, невиждано от началото на 90-те години на миналия век, отбелязва Световният златен съвет.

Голяма част от това увеличение е за сметка на отслабващия щатски долар.

Търсенето получи допълнителен тласък и от засиления интерес към борсово търгуваните фондове (ETF), обвързани с цената на златото.

„Златните ETF направиха златото по-достъпно за много инвеститори, като го превърнаха в актив, който се купува толкова лесно, колкото акция на компания“, посочи Гопаул, като добави, че факторите зад поскъпването на златото през 2025 г. вероятно ще се запазят и през 2026 г.

Златото започна 2026 г. с нови рекорди, като на 28 януари се търгуваше над 5 300 долара за тройунция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN