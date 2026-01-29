Поддръжник на Байдън купува задграничните активи на "Лукойл"

Кой е Харви Шварц и какво знаем за Carlyle?

Санкционираната от САЩ руска петролна компания "Лукойл" съобщи, че е сключила споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажба на чуждестранните си активи, стана ясно днес. Сделката не включва активите на руската компания в Казахстан, които ще останат собственост на групата „Лукойл“ и ще продължат да извършват дейност по съответния лиценз.

Какво знаем за Carlyle?

Carlyle Group е една от най-големите и влиятелни мултинационални фирми за алтернативно управление на активи в света, специализирана в частен капитал, недвижими активи и частно кредитиране. Основана през 1987 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, фирмата е нараснала от малък инвестиционен бутик до глобална сила, управляваща активи на стойност стотици милиарди.

Към края на 2024 г. и началото на 2025 г. Carlyle управлява активи на стойност приблизително 425 до 453 милиарда долара. Фирмата управлява над 28 офиса на четири континента (Северна Америка, Южна Америка, Европа, Азия, Австралия и Африка) с близо 2200 служители.

Първоначално бутикова фирма, тя си спечелва репутация в началото на 90-те години за закупуване на отбранителни контрактори. Фирмата е подложена на проверка поради инвестиции от семейство Бин Ладен, въпреки че те са малки инвеститори и бързо ликвидират своите активи след атаките от 11 септември 2001 г.

Кой е директорът на компанията Харви Шварц?

Харви М. Шварц е американски бизнесмен. В момента той е главен изпълнителен директор на The Carlyle Group, шестата по големина компания за частни капиталови инвестиции в света. Преди това е работил в Goldman Sachs от 1997 до 2018 г., като се е издигнал от позицията на главен финансов директор до президент и съ-главен оперативен директор.

Снимка: БГНЕС

Шварц подкрепи кандидата за президент от Демократическата партия Джоузеф Байдън на президентските избори в САЩ през 2020 г., като внесе най-малко 100 000 долара във Фонда за действие на Байдън.

Шварц стана главен изпълнителен директор на Carlyle Group на 15 февруари 2023 г. Той беше назначен на позицията от борда на директорите на фирмата след шестмесечно търсене.

През 2023 г. общото възнаграждение на Шварц от Carlyle Group е 187 милиона долара, което представлява съотношение на заплащане на изпълнителен директор към средно работно място от 813 към 1 за компанията, както и превръща Шварц във втория най-високоплатен изпълнителен директор в САЩ през тази година.





