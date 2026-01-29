Цифровата „Желязна завеса“: Кои държави спират социалните мрежи за деца?

Може ли да има бан в България?

Светът е в разгара на безпрецедентен социален експеримент. Редица държави започват да издигат цифрови бариери, за да предпазят най-младите си граждани от алгоритмично пристрастяване, кибертормоз и неподходящо съдържание.Ето кои са държавите, които водят колоната в тази рестриктивна вълна:

1. Австралия: Първата пълна забрана в света

Австралия влезе в историята, след като на 10 декември 2025 г. официално влезе в сила законът, забраняващ достъпа до социални мрежи за деца под 16 години.

Статус: Действащ закон (Online Safety Amendment Act 2024).

Как работи: Платформи като TikTok, Instagram и X са длъжни да блокират достъпа на лица под 16 г. Родителското съгласие не е изключение – забраната е абсолютна.

Санкции: Глоби за технологичните гиганти до 50 млн. австралийски долара, ако не докажат, че прилагат ефективна верификация на възрастта.

2. Франция

На 27 януари 2026 г. френското Национално събрание прие на първо четене законопроект за пълна забрана на социалните мрежи за деца под 15 години.

Статус: Гласуван в Долната камара, предстои финализиране в Сената.

Цел: Мярката трябва да влезе в сила от началото на учебната година през септември 2026 г. Президентът Еманюел Макрон заяви: „Мозъците на нашите деца не се продават – нито на американски платформи, нито на китайски алгоритми.“

3. Норвегия

През юни 2025 г. норвежкото правителство предложи повишаване на минималната възраст за социални мрежи от 13 на 15 години.

Статус: В процес на финализиране на техническото изпълнение.

Контекст: 75% от населението на Норвегия подкрепя въвеждането на електронна идентификация за проверка на възрастта.

4. Испания

Испанското правителство одобри законопроект, който повишава минималната възраст за откриване на акаунт в социална мрежа от 14 на 16 години.

Статус: Законопроект в последна фаза на одобрение.

Механизъм: Всички мобилни устройства, продавани в Испания, ще трябва да включват безплатен родителски контрол по подразбиране.

5. Обединеното кралство

Великобритания не наложи пълна възрастова забрана за всички мрежи, но от юли 2025 г. наложи на платформите задължението да използват „високоефективна проверка на възрастта“.

Статус: В сила.

Ефект: Децата са блокирани от съдържание, което насърчава самонараняване, разстройства в храненето или порнография, като се използват методи като лични карти или лицево сканиране.

Може ли да има бан в България?

През 2025 г. Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса на тема „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“

Според данните от PISA 46% от учениците се разсейват от телефони по време на училище, а 40% се повлияват от това, че техни съученици използват устройствата си.

У нас телефоните са напълно забранени в общо 830 училища от 2300, а в останалите важат ограниченията само за част от учениците или не през целия ден за всички.

Други европейски държави, които обмислят да ограничат използването на социални мрежи, според Euronews, са Дания, Италия, Гърция, Германия.

Голямото предизвикателство през 2026 г. остава как точно ще се доказва възрастта, без да се нарушава поверителността на данните.

