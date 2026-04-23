1 USD
1.1733 BGN
Световният лидер в презервативите обяви рязко поскъпване

Световният лидер в презервативите обяви рязко поскъпване

bTV Бизнес екип

Освен цените на горивата, войната вдигна и цените на презервативите

„Карекс“, най-големият производител на презервативи в света, вдига цените с до 30% повече. Това увеличение е заради прекъсванията във веригата за доставки продължат поради войната с Иран, заяви главният изпълнителен директор на компанията, съобщиха британски медии.

Главният изпълнителен директор на Karex, Го Миа Киат, заяви пред медиите, че производствените разходи са се увеличили рязко от началото на конфликта.

Кои марки снабдява компанията?

Базираната в Малайзия фирма произвежда над пет милиарда презервативи годишно и снабдява водещи световни марки като Durex и Trojan, както и държавни здравни системи като британската NHS.

"Карекс" разчита на материали, получени от петрол, включително амоняк, който се използва за консервиране на латекс, както и за лубриканти на силиконова основа. Глобалните доставки на петрол бяха сериозно нарушени, откакто Иран отговори на американските и израелските въздушни удари със заплахи да атакува кораби в Ормузкия проток. Това ефективно затвори водния път, причинявайки огромни смущения в световните вериги за доставки.

От "Карекс" освен това наблюдават скок в търсенето на презервативи, тъй като нарастващите разходи за превоз и забавянията при доставката са оставили много от клиентите на компанията с по-ниски запаси от обикновено, каза главният изпълнителен директор.

