Свят Кои компании печелят най-много на Св. Валентин?

Кои компании печелят най-много на Св. Валентин?

bTV Бизнес екип

Данните показват силен интерес към шоколадовите изделия, бижутата и шоколадите

За някои Свети Валентин е просто повод да покажат любовта си, а за компаниите той се е утвърдил като значимо икономическо събитие и те реализират най-сериозни приходи около празника. Ето кои марки печелят най-много от разходите за Свети Валентин.

Снимка: iStock

По данни на Националната федерация на дребно (NRF), през 2023 г. потребителите в САЩ са похарчили над 25,8 млрд. долара за Свети Валентин, като средният разход на човек е надхвърлил 175 долара. Сред най-големите печеливши остават производителите на шоколад.В САЩ ежегодно се купуват над 58 милиона шоколади за празника. Hershey доминира на вътрешния пазар, като продуктите за Свети Валентин формират близо 15% от годишните ѝ продажби на сладкарски изделия. Mars Wrigley също реализира значителни приходи чрез M&M’s, Snickers и Dove, особено със сърцевидните кутии на Dove. Премиум марки като Godiva и Lindt отчитат ръст през февруари, разчитайки на по-високи цени и по-заможна клиентела.

Hallmark остава безспорен лидер при поздравителните картички, като приблизително един милиард валентинки се разменят годишно в САЩ втори по обем след коледните. Компанията държи около 70–80% от пазара и печели от силната си емоционална идентичност и широка дистрибуция. Освен картички, тя предлага плюшени играчки, рамки и декоративни артикули, което увеличава стойността на всяка покупка.

Amazon, макар да не произвежда специализирани продукти за празника, играе ключова роля като най-големия онлайн пазар. Платформата отчита скок в търсенията на подаръци за него и за нея, персонализирани бижута и романтични изненади. Благодарение на Prime доставката и алгоритмичните препоръки, анализаторите оценяват, че продажбите, свързани със Свети Валентин, носят стотици милиони допълнителни приходи годишно.

Бижутерските компании също са сред най-печелившите заради високите маржове. Pandora пуска лимитирани колекции със сърца и символи на любовта, а Signet Jewelers отчита ръст при диамантени обеци и гравирани висулки. Луксозни марки като Tiffany & Co. и Cartier разчитат на заможни клиенти, като дори единична продажба може да донесе хиляди долари приход.

