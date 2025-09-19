Студентски живот в Европа: Къде общежитията са най-евтини?

България е една от най-достъпните държави за студентите

Изборът на студентско жилище е една от най-важните стъпки при обучение в чужбина. Освен от удобствата и местоположението, той често зависи и от цената, която значително се различава между отделните държави в Европа. Екипът на "Бизнес новините" проверява, колко струва месечният наем в общежитията в Германия, Австрия, Испания, Италия, Холандия, Великобритания и България.

Снимка: Getty Images / iStock

Германия

В Германия студентските общежития най-често са управлявани от университетите. Те са едни от най-достъпните в Европа и наемът е средно между 200 и 350 евро на месец. Цената зависи от града, както и от това дали има самостоятелна баня с тоалетна и кухня. В по-евтини и малки университетски градове като Лайпциг, Ерфурт или Йена могат да се намерят стаи дори за под 200 евро, докато в големи градове като Мюнхен, Берлин или Франкфурт месечният наем за общежитие може да надвиши 400 евро.

Австрия

В Австрия студентските общежития са частни и трябва да кандидатствате за място през платформите на организации за настаняване. Цените на студентските общежития варират между 250 и 500 евро на месец, в зависимост от града и типа на жилището. Във Виена студентските общежития са по-скъпи, като средната цена за единична стая с удобства като обща кухня, пране, интернет и охрана е между 450 и 580 евро. Ако сте в споделена стая без всички удобства, наемът ви може да е най-малко 350 евро. В по-малки университетски градове като Грац, Линц или Инсбрук цените са по-ниски, особено ако стаята е споделена – между 250 и 350 евро.

Испания

Общежитията в Испания са сравнително скъпи, особено в Барселона и Мадрид, където цените започват от около 500 евро на месец и могат да надминат 1000 евро, ако включват удобства. В предградията или университетски кампуси извън централните зони цените са между 300 и 600 евро месечно. Много испански студенти предпочитат да наемат стая в споделен апартамент, където месечният наем ще бъде около 300 до 500 евро.

Снимка: Getty Images / iStock

Италия

Цените за студентски общежития в Италия са между 200 и 350 евро на месец за място в самостоятелно общежитие. Държавните университети предоставят ограничен брой места и много студенти търсят алтернативи като частни общежития или споделени апартаменти. В големите градове като Милано, Рим и Болоня частните са значително по-скъпи – наемите за самостоятелни стаи или малки студиа често достигат 600–900 евро месечно. Споделените жилища с други студенти са най-често между 300 и 500 евро.

Холандия

Цените за студентско настаняване в Холандия са високи, заради кризата със студентските общежитие през последните 3 години. В големи градове градове като Амстердам, Утрехт и Ротердам, студентската стая струва между 500 и 800 евро месечно. В някои случаи цените дори надхвърлят 900 евро, особено ако жилището е близо до университет или в централна градска част. В по-малки градове и университетски центрове като Гронинген или Енсхеде е възможно да се намери стая за около 350–500 евро. Студентите най-често живеят в споделени апартаменти ли в частни студентски сгради, които предлагат основни удобства като интернет, перални, общи кухни и понякога включени разходи. Държавата не разполага със система за общежития, така че намирането на жилище е трудно и изисква организация. Някой университети предлагат такива само през първата година от обучението.

Англия

Във Великобритания наемът за студентско общежитие е един от най-големите разходи за учащите. В Лондон и други големи университетски градове като Манчестър, Единбург или Бристол, цените за общежития са особено високи – обикновено между 700 и 1,400 паунда на месец, което се равнява на около 180–350 паунда на седмица. Университетските общежития не предлагат по-достъпни опции и те често надвишават 150 паунда седмично, Частните общежития с високо качество – с фитнес зали, рецепция, социални пространства – достигнат над 400 паунда седмично

България

България предлага едни от най-достъпните студентски общежития в Европа, като цените са между 30 и 90 евро на месец в зависимост от университета. Повечето университети в страната имат собствени общежития, които са субсидирани от държавата. Стаите са споделени и разполагат с обща баня с тоалетна. Въпреки че условията не винаги са модерни, много от тях са обновени в последните години. За чуждестранните студенти, които не получават същите субсидии, цените са между 100 и 150 евро на месец.

