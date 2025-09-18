Струва ли си да купите къща в Германия?

Цените на жилищните имоти в Германия са нараснали с 1,1 % през периода април–юни

Цените на жилищните имоти в Германия се покачват в много населени места, но не във всички. В големите градове и прилежащите им райони ценовият натиск е по-силен, отколкото в повечето селски области. Това е резултат от разликата между търсенето и предлагането. В големите градове жилищното пространство е ограничено, а притокът на хора е голям, което прави цените по-високи. Ако строителството на нови жилища и къщи изостава спрямо потребностите, най-вероятно тенденцията в тези региони ще се запази.

Покупка на къща - да или не?

Преди да планирате покупка на къща, трябва да следите развитието на лихвите по строителните кредити. Според строителните експерти, те със сигурност няма да паднат тази година, предава FAZ. Който желае да отдава имот под наем, може да планира с очакваните наеми за погасяване на кредита, но трябва да включи и възможни ремонти. По-малките жилища могат да улеснят навлизането в бизнеса с отдаване под наем.

Къде е регистриран най-големият скок на цените?

Цените на жилищните имоти в Германия са нараснали с 1,1 % през периода април–юни спрямо предходното тримесечие, показват данните на Съюза на германските ипотечни банки (Verband deutscher Pfandbriefbanken). Темпът на поскъпване се е забавил с 0,1 процентни пункта.

При покупка на имот е добре да знаете, къде са най-достъпните в Германия. Сред седемте най-големи германски града най-силно поскъпване за периода отбелязва Дюселдорф – 2 %. Следва Франкфурт на Майн с 1,7 %. Най-умерено вървят цените в Щутгарт, където жилищата и къщите са се оскъпили с 0,8 %. Спрямо същия период на предходната година жилищните имоти са поскъпнали с 4,1 %, показват данните, събрани от над 700 кредитни институции, участващи в статистиката на VDP.

Федералната статистическа служба (Destatis) отчита ръст от 1,4 % на цените на жилищата през първото тримесечие (януари–март) спрямо предходния период. Данните за второто тримесечие все още не са публикувани, но резултатите на Destatis и VDP до момента са близки.

