За първи път от 2 месеца: Брентът поскъпна до 100 долара за барел

Пазарните опасения се засилиха

Цената на петрола сорт Брент премина психологическата граница от 100 долара за барел за първи път от около два месеца. Причината е атакуваните саудитски петролни танкери в Червено море.

Ескалацията засили опасенията за нови прекъсвания на световните доставки на суров петрол и предизвика разпродажби на облигациите и спад на фючърсите на фондовите индекси, пише БТА.

Какво показват данните?

Снимка: bTV

Фючърсите на Брента поскъпнаха с над 6% по време на днешната търговия. Поскъпването се дължи на опасенията, че конфликтът в Близкия изток ще засегне още един ключов маршрут за транспортиране на петрол, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Според изявление на хутите атаките са били насочени срещу два саудитски танкера, преминаващи през пролива Баб ел Мандеб. Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) потвърди, че е регистрирана атака срещу плавателен съд в района.

Снимка: pixabay

Проливът Баб ел Мандеб, през който преди началото на конфликта преминаваха около 12 на сто от световните морски доставки на петрол, придоби още по-голямо значение, след като напрежението около Ормузкия проток ограничи трафика през основния износен маршрут от Персийския залив.

Пазарните опасения се засилиха и от липсата на признаци за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран. По информацията Съединените щати продължават военните си операции срещу цели в Иран, като едновременно с това изпращат допълнителни военни сили, медицински екипи и въоръжение в региона.