Този остров може да бъде посетен само веднъж в годината

Вижте кой е той

Северно от континентална Шотландия, сред островите Оркни, се намира малкият необитаем остров Ейнхалоу – място, обвито в легенди, древна история и мистерии, разказва NG, цитирано от N1.

До него почти не може да се стигне. На острова няма фериботна линия, а силните морски течения правят достъпа с частна лодка изключително опасен. Затова организираното всяко лято посещение на Обществото за наследство на Оркни е практически единствената възможност хора да стъпят на Ейнхалоу.

Островът е едва 900 метра широк и има характерна форма на сърце. Най-високата му точка е само 40 метра над морското равнище. На пръв поглед той не се различава особено от останалите шотландски острови, но времето сякаш е спряло там.

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Местните жители от поколения разказват истории за призраци и свръхестествени същества. Според легендите островът бил омагьосан от зли скандинавски духове, които превръщали във въздух всеки, дръзнал да стъпи на него. Други предания разказват за русалки и водни магьосници, които приемали човешки образ и излизали на сушата само през лятото.

Историческите сведения за Ейнхалоу също са оскъдни. В „Оркнейската сага“ от XIII век островът е споменат само бегло, а произходът му остава почти неизвестен.

„Местните казват, че островът съществува между световете – както географски, така и исторически и в това има много истина“, казва археологът Дан Лий от Университета в Инвърнес.

Според него последните жители напускат Ейнхалоу след епидемия от чума през 1851 г. За да не се завърнат, местният земевладелец наредил покривите на всички къщи да бъдат премахнати. Оттогава островът остава необитаем.

Въпреки това Ейнхалоу пази ценни археологически следи. Там се намират останките от древен каменен манастир, както и праисторически могили и каменни стени.

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„Името Ейнхалоу означава „Свещеният остров“, но истинското значение на това название никога не е било напълно изяснено“, обяснява археологът д-р Сара Джейн Гибън от Университета в Инвърнес.

По думите ѝ Оркни е единственото място в Западна Европа, където все още няма официално потвърден средновековен манастир, но всички доказателства сочат, че именно Ейнхалоу може да е бил дом на такъв, датиращ от XII век.

Днес островът принадлежи не на хората, а на дивата природа. След изоставянето му той се е превърнал в убежище за множество морски птици. Скалите са покрити с гнезда на арктически рибарки и чайки, а сред суровите ветрове и силните течения животът продължава да процъфтява.