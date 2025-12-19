Страните от ЕС разрешават продажбата на ГМО храни без отделно етикетиране

В някои страни продуктите с обозначени ГМО понастоящем нямат съществено търговско присъствие

В бъдеще генетично модифицирани храни могат да се появят на пазара без специално обозначение, след като държавите от Европейския съюз постигнаха съответно споразумение, предава Тagesschau.

Снимка: Getty Images / iStock

Сред страните членки вече се оформя необходимото мнозинство в подкрепа на продажбата на ГМО храни без специална маркировка. На заседание на Комитета на постоянните представители достатъчен брой държави дадоха сигнал, че подкрепят смекчаването на досегашните правила. Германия се въздържа от позиция, а още осем страни не подкрепиха предложението, но въпреки това беше постигнато квалифицирано мнозинство.

Преди около две седмици преговарящи от Европейския парламент и държавите членки се договориха да въведат две категории генно инженерство. Храните с по-ограничени генетични намеси ще могат да се предлагат без специална оценка и без етикетиране, докато при по-съществени промени в генома ще продължат да се прилагат значително по-строги изисквания.

Снимка: Canva

Ако новите правила бъдат окончателно утвърдени, за потребителите ще стане по-трудно да разпознаят дали даден продукт е създаден с модерни генно-технологични методи. В Германия продуктите с обозначени ГМО понастоящем нямат съществено търговско присъствие.

Биологичното земеделие също ще остане без използване на генетично модифицирани организми, като Европейският парламент уточнява, че „технически неизбежното наличие“ няма да се счита за нарушение. Задължителното етикетиране на семената цели да осигури възможност биопроизводството да остане свободно от генни модификации. След одобрението от държавите членки, Комисията по околна среда на Европейския парламент ще гласува споразумението през януари, след което се очаква и решение в пленарната зала, без все още да е ясно кога новите правила ще влязат в сила.

Поддръжниците на генното инженерство в земеделието изтъкват потенциала за създаване на устойчиви на болести и климатичен стрес култури, както и на продукти без алергени, което според тях ще повиши конкурентоспособността на европейските фермери. Критиците обаче предупреждават за рискове от по-широко и неконтролирано приложение на новите технологии. Екологът Катя Тилбьоргер подчертава, че генетично модифицирани растения могат да се разпространят в природата и да застрашат екосистемния баланс.

