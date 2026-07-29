Страната, в която няма минимална заплата, но хората получават едни от най-високите доходи

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Когато става дума за високи доходи, повечето хора очакват зад тях да стои и висока минимална работна заплата. В Швейцария обаче ситуацията е различна – страната няма национално определена минимална заплата, но въпреки това е сред европейските лидери по възнаграждения.

Според данни, цитирани от Visual Capitalist, Швейцария е една от държавите с най-високи доходи в Европа. Това показва, че високото заплащане не винаги е резултат от законово определен минимум.

Вместо единна минимална работна заплата за цялата страна, възнагражденията в редица икономически сектори се определят чрез колективни трудови договори. Те се договарят между синдикатите и работодателските организации и включват минимални прагове на заплащане за съответните професии и отрасли, посочва Investopedia.

Това означава, че работниците в секторите, за които има подписани колективни или стандартни трудови договори, не могат да получават по-ниско възнаграждение от договорения минимум за конкретната дейност. Този модел е характерен за държави с високо ниво на синдикално участие и добре развити механизми за социален диалог, които позволяват определянето на конкурентни възнаграждения без необходимост от национална минимална заплата

Швейцария не е единствената европейска държава, която разчита на подобен модел. Сред страните без национална минимална работна заплата са още Швеция, Дания и Норвегия.

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