Страната, която е най-близо до космоса, е най-големият износител на банани в света

Знаете ли коя държава е най-близо до космоса? В началото повечето биха казали Непал или Китай заради Хималайската планинска верига, но това не е вярно. Нашата планета всъщност не е кръгла заради екваториалната издатина и в това се крие отговорът.

Ако измервате от морското равнище, страните с най-висока надморска височина всъщност са тези, които са най-близо до космоса. Еквадор е страната, която е най-близо до космоса, благодарение на Земята. Въпреки че Еверест е най-високият връх над морското равнище, върхът на Чимборасо в Еквадор е най-отдалечената точка от центъра на Земята. Неговият връх е на 2150 метра по-далеч от този на Еверест, което го прави физически най-близо до космоса.

Защо Еквадор?

Земята е сплескана сфероидна структура, а не идеална сфера, което означава, че е изпъкнала на екватора. Връхът Чимборасо е на над 6384 км от центъра на Земята, докато връх Еверест е на по-близо 6382 км. Въпреки че е само на 6263 метра над морското равнище, екваториалната издатина дава на Чимборасо огромно предимство при достигането до космоса.

Столицата на Еквадор е най-високо разположената столица в света

Столицата Кито се намира на 2850 метра надморска височина, което я прави най-високо разположената официална столица в света. Също така, тази южноамериканска страна е най-големият износител на банани в света, както пише Rustic Pathway.