×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
Последвайте ни
Страната, която е най-близо до космоса, е най-големият износител на банани в света

bTV Бизнес екип

Вижте коя е тази страна

Знаете ли коя държава е най-близо до космоса? В началото повечето биха казали Непал или Китай заради Хималайската планинска верига, но това не е вярно. Нашата планета всъщност не е кръгла заради екваториалната издатина и в това се крие отговорът.

Ако измервате от морското равнище, страните с най-висока надморска височина всъщност са тези, които са най-близо до космоса. Еквадор е страната, която е най-близо до космоса, благодарение на Земята. Въпреки че Еверест е най-високият връх над морското равнище, върхът на Чимборасо в Еквадор е най-отдалечената точка от центъра на Земята. Неговият връх е на 2150 метра по-далеч от този на Еверест, което го прави физически най-близо до космоса.

Защо Еквадор?

Снимка: iStock

Земята е сплескана сфероидна структура, а не идеална сфера, което означава, че е изпъкнала на екватора. Връхът Чимборасо е на над 6384 км от центъра на Земята, докато връх Еверест е на по-близо 6382 км. Въпреки че е само на 6263 метра над морското равнище, екваториалната издатина дава на Чимборасо огромно предимство при достигането до космоса.

Столицата на Еквадор е най-високо разположената столица в света

Столицата Кито се намира на 2850 метра надморска височина, което я прави най-високо разположената официална столица в света. Също така, тази южноамериканска страна е най-големият износител на банани в света, както пише Rustic Pathway.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
