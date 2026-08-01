Столицата потъва толкова бързо, че цялата страна се отдалечава на хиляда километра

Защо потъва?

Джакарта е най-бързо потъващия голям град в света.Северните части потъват с до 25 сантиметра годишно, а около 40% от града вече е под морското равнище. Индонезия строи нова столица на друг остров.

Над 30 милиона души живеят в Джакарта и околностите ѝ. Градът е разположен върху блатиста местност край Яванско море и през него текат тринадесет реки. В северните части сградите са видимо наклонени, пътищата са вълнообразни и напукани, а някои от жителите днес живеят на четири метра под морското равнище.

Защо потъва?

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Първият предложен отговор е покачване на морското равнище, но това не е основната причина. Морето се покачва с три до четири милиметра годишно. Земята потъва десетки пъти по-бързо от това.

Истинската причина е под земята. Водоснабдяването на града не достига до голяма част от населението, така че хората и фирмите копаят свои собствени кладенци и изпомпват подпочвени води.

Когато водата се оттегли, слоевете глина и пясък под града се уплътняват и градът потъва. Някои квартали са се сринали с четири метра от 70-те години на миналия век.

Решението, което последва

През 2019 г. тогавашният президент Джоко Видодо обяви, че столицата се премества. Новият град се казва Нусантара и се строи в провинция Източен Калимантан, на остров Борнео, на около хиляда километра от Джакарта. Очакваната цена е над 30 милиарда долара, строителството започна през 2022 г., а първата фаза трябва да бъде завършена до 2045 г.

Преместването беше официално отбелязано на 17 август 2024 г., Деня на независимостта.

Какво не решава?

Струва си да се уточни какво е преместване и какво не. Това премества седалището на властта, но не премества хората. Джакарта остава икономическият център на страната и все още има огромно население.

Хери Андреас, геолог в Технологичния институт Бандунг, също предупреди за ограниченията на защитните решения. Изграждането на морска стена е неизбежно, каза той, но с течение на времето тази стена също ще потъне, което ще доведе до завръщане на наводненията.

Професията като цяло е съгласна, че единственото трайно решение би било да се осигури надеждно водоснабдяване от водоснабдителната система до всички, така че хората да спрат да изпомпват вода от земята. Дотогава, според оценките, една четвърт от града може да бъде под вода преди 2050 г.