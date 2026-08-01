От семейна омраза до две световни империи: Истинската история на Adidas и Puma

Историята на двамата братя, които създадоха двете марки

Малко са семейните конфликти, които променят историята на световния бизнес. Още по-малко са тези, които дават началото на две от най-разпознаваемите марки в света. Именно такава е историята на братята Адолф (Ади) и Рудолф (Руди) Даслер - хората, които поставят основите на Adidas и Puma и превръщат личната си вражда в една от най-известните корпоративни битки на XX век.

Всичко започва в малкото германско градче Херцогенаурах, разположено в Бавария. Днес то е известно като световната столица на спортните обувки, но през 20-те години на миналия век е обикновено провинциално населено място. През 1924 г. братята създават компанията Dassler Brothers Shoe Factory, която произвежда обувки за лекоатлети и футболисти.

Още от самото начало двамата имат ясно разпределени роли. По-малкият брат Ади е талантливият майстор и изобретател. Той започва да експериментира с производството на обувки в пералното помещение на майка си, като използва всевъзможни материали - включително стари платнени торби. Баща му му помага да конструира машини, с които малката семейна работилница постепенно се превръща в модерно производство.

Руди, от своя страна, е общителен, харизматичен и. Докато Ади разработва нови модели обувки, Руди обикаля страната и убеждава спортисти и клубове да ги използват. Именно тази комбинация между технически талант и търговски нюх превръща семейната фабрика в една от най-успешните в Германия.

Големият пробив идва през 1936 г. на Олимпийските игри в Берлин. Ади успява да убеди американския спринтьор Джеси Оуенс да се състезава с обувките на братята Даслер. Оуенс печели четири златни олимпийски медала и се превръща в една от най-големите звезди на игрите. Победите му не само опровергават расовите теории на нацисткия режим, но и превръщат обувките на братята Даслер в международно известен продукт.

Любопитен факт е, че още през 1933 г., малко след идването на Адолф Хитлер на власт, и двамата братя се присъединяват към Националсоциалистическата партия. Историците смятат, че решението е било продиктувано основно от желанието им да защитят бизнеса си в условията на новия политически режим.

Втората световна война обаче поставя началото на края на тяхното партньорство. Точната причина за окончателния разрив никога не е изяснена. Съществуват различни версии - от семейни конфликти и бизнес спорове до взаимни обвинения по време на войната. Известно е само, че отношенията между братята се влошават необратимо.

През 1948 г. те окончателно разделят бизнеса си. Ади основава Adidas - име, образувано от прякора му "Ади" и първите срички от фамилията Даслер. Година по-късно регистрира и прочутото лого с трите ленти, което днес е сред най-разпознаваемите търговски символи в света.

Руди първоначално нарича новата си компания Ruda, съчетавайки собственото си име и фамилията си. Скоро обаче решава, че това не звучи достатъчно добре, и я преименува на Puma - име, което символизира бързина, сила и гъвкавост.

С разделянето на братята се разделя и самият Херцогенаурах. Компанията Adidas изгражда фабриката си от едната страна на река Аурах, а Puma – от другата. Градът буквално се превръща в две отделни общности. Хората работят, пазаруват и дори посещават различни ресторанти и заведения според това за коя компания работят. Разказва се, че местните жители първо поглеждали обувките на непознатия, преди да решат дали да разговарят с него.

Съперничеството между двете компании бързо се пренася и на спортната сцена. Един от най-известните случаи е този с германския спринтьор Армин Хари. На Олимпийските игри в Рим през 1960 г. той печели златен медал на 100 метра с обувки Puma, но по време на церемонията по награждаването обува Adidas. Маневрата разгневява и двамата братя, тъй като всеки от тях смята, че спортистът е използвал марката му единствено за реклама, разказва BBC.

През следващите десетилетия конкуренцията става още по-ожесточена. Синовете на двамата братя - Хорст Даслер в Adidas и Армин Даслер в Puma - продължават семейната битка. Един от най-известните епизоди е т.нар. "Пакт с Пеле". Преди Световното първенство по футбол през 1970 г. двете компании неофициално се договарят да не наддават за подписа на бразилската легенда Пеле, тъй като подобна битка би струвала милиони. В последния момент обаче Puma успява да сключи договор с футболиста. Малко преди началото на финала Пеле демонстративно коленичи, за да завърже връзките на своите обувки Puma пред телевизионните камери. Кадърът обикаля света и се превръща в една от най-успешните спортни реклами в историята.

В края на 80-те години двете компании вече престават да бъдат семейни. След смъртта на Хорст Даслер през 1987 г. Adidas е продадена през 1989 г. на френския предприемач Бернар Тапи. Същата година наследниците на Руди Даслер също продават контролния пакет акции на Puma на частни инвеститори.

Въпреки че семейството вече няма контрол върху компаниите, съперничеството между двете марки продължава и до днес. Adidas се превръща във втория по големина производител на спортни стоки в света след Nike, докато Puma остава сред водещите глобални спортни брандове. През 2020 г. приходите на Adidas достигат близо 20 милиарда евро, докато Puma отчита около 5 милиарда евро.

След повече от шест десетилетия на вражда символичното помирение идва през 2009 г. Вместо поредния корпоративен сблъсък, служители на Adidas и Puma организират приятелски футболен мач. Отборите са смесени, а дори топката носи логата и на двете компании. Срещата завършва при резултат 7:5, но победител всъщност няма - целта е да бъде сложен край на една от най-дългите корпоративни вражди в историята.

И все пак символът на разделението остава. Братята Адолф и Рудолф Даслер са погребани в едно и също гробище в Херцогенаурах, но в противоположните му краища - така, както през по-голямата част от живота си са били разделени и техните компании.