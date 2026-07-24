Щетите от земетресението във Венецуела достигат почти 20 млрд. долара

Световната банка показва, как страната може да се справи с щетите

Почти месец след опустошителните земетресения във Венецуела страната е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано с възстановяването, рехабилитацията и ограничаването на социалните и икономическите последици от най-тежкото природно бедствие от десетилетия. Според Групата на Световната банка земетресенията от 24 юни са причинили преки физически щети на стойност около 19,6 млрд. долара (17,2 млрд. евро), предава Еuronews.

Снимка: bTV

Според вицепрезидента на Световната банка за Латинска Америка и Карибите Сусана Кордейро Гера, земетресенията са нарушили живота на хората, повредили са критична инфраструктура и са създали нови предизвикателства пред възстановяването на страната. По думите ѝ ефективният процес на възстановяване започва с надеждна и обективна оценка, която да даде основа за планиране, като Световната банка остава ангажирана да подкрепя Венецуела във всички етапи на този процес.

Оценката GRADE показва, че 47% от общите щети са нанесени на жилищни сгради, 27% - на инфраструктурата, а останалите 26% се отнасят до нежилищни сгради. Най-сериозно засегнати са щатът Ла Гуайра и неговата столица, където се концентрира приблизително половината от всички щети. Анализът разглежда и възможните макроикономически и социално-икономически последици, като подчертава, че темпът на възстановяване ще бъде решаващ за бъдещото развитие на икономиката и обществото.

Снимка: Reuters

При настоящите нива на публични и частни инвестиции голяма част от средствата за реконструкция вероятно ще бъдат пренасочени от други инвестиционни проекти, което може да удължи възстановяването до повече от 10 години и да се отрази неблагоприятно на икономическата активност. В същото време по-бързото възстановяване, подкрепено с по-големи публични и частни инвестиции, би могло значително да намали икономическите и социалните последици от бедствието.

Според оценката възстановяването и поддържането на основни услуги като водоснабдяване и електроснабдяване ще бъдат от особено значение за тези общности. Прекъсванията на подобни услуги могат да имат тежки последици за уязвимите домакинства, дори когато физическите щети по сградите са сравнително ограничени. Освен това липсата на достъп до основни услуги може да задълбочи съществуващите социални неравенства.

Световната банка смята, че тези изводи ще помогнат на венецуелското правителство да насочи усилията си към най-приоритетните области през следващите месеци, въпреки че големият брой засегнати хора и ограниченият институционален капацитет продължават да бъдат сериозно предизвикателство пред ефективното възстановяване.