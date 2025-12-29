Тази страна откри най-голямото златно находище в Азия

Откриването на новото находище съвпада с период на покачващи се световни цени на златото

Голямо подводно златно находище с обем от стотици тонове е било открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточната част на Китай. Според информация на South China Morning Post това откритие вече се счита за най-мащабното подводно находище на злато в Азия и представлява значителен пробив за китайската миннодобивна индустрия, пише БГНЕС.

Новото находище увеличава общите потвърдени златни запаси в окръг Лайджоу до над 3900 тона. По този начин районът се утвърждава като най-голямото златно находище в Китай както по размер на резервите, така и по обем на добив, като концентрира около 26% от всички национални златни резерви на страната. Въпреки това китайските власти не съобщават официално точния мащаб на новооткритото подводно находище.

През последните години Пекин значително активизира усилията си за проучване на минерални ресурси в цялата страна. От 2021 г. насам в този сектор са инвестирани приблизително 64 милиарда долара, което е довело до идентифицирането на около 150 нови минерални находища. Поредицата от последни открития, включително и това край Шандонг, подсказва, че реалните златни резерви на Китай може да са значително по-големи от досегашните оценки.

Откриването на новото находище съвпада с период на покачващи се световни цени на златото, което допълнително засилва стратегическото му значение. Китай вече е водещ производител на златна руда в световен мащаб, като през миналата година е добил около 377 тона. Това го поставя на първо място по производство, но не и по доказани резерви.

Въпреки високия си добив, Китай все още изостава от държави като Южна Африка, Австралия и Русия по отношение на официално потвърдените златни запаси. Освен че служи като защита срещу валутна нестабилност и финансови рискове, златото има ключово значение и за редица промишлени приложения, включително в електрониката, телекомуникациите и производството на аерокосмически компоненти.

