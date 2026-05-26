Дума на деня: Менителница

Дума на деня: Менителница

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "менителница"?

Менителница е ценна книга, чрез която едно лице (издателят) нарежда на друго лице да изплати определена парична сума на трето лице или на приносителя на документа. Тя се използва основно в търговските отношения като средство за плащане, гаранция или кредитиране. Менителницата съдържа задължителни реквизити – сума, срок за плащане, място на плащане, имена на страните и подпис на издателя.

В практиката менителницата улеснява финансовите отношения между фирми и търговци, тъй като позволява отложено плащане и по-голяма сигурност при сделки. Получателят може да я прехвърля на друго лице чрез джиро, което я прави удобен инструмент за оборот на средства. При настъпване на падежа длъжникът е длъжен да изплати посочената сума, а при отказ могат да се предприемат законови действия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

