AI бумът изстреля икономиката на Сингапур с 6% през първото тримесечие

Търсенето на AI чипове подкрепи растежа въпреки глобалните рискове

Икономиката на Сингапур е нараснала с 6 процента на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., движена от стабилното търсене на чипове и компоненти за изкуствен интелект, обяви правителството в понеделник. Ръстът надхвърля този от предходното тримесечие, когато икономиката е нараснала с 5,7 процента.

Като основен електронен хъб градът държава е отбелязал значително увеличение в производството на чипове за памет и сървърни компоненти за центрове за данни, предаде БГНЕС. Министерството на търговията запази прогнозата си за годишен ръст от 2,0 до 4,0 процента за 2026 г. въпреки предупреждението, че „рисковете надолу за икономическите перспективи на Сингапур са нараснали значително". Износът през тримесечието е нараснал с 9,6 процента, подкрепен от електронния сектор, съобщи правителствената агенция Enterprise Singapore.

Негативно въздействие оказват смущенията в доставките на петрол и суровини вследствие на затварянето на Ормузкия проток, което е причинило скок в цените и е потиснало потреблението. Секторите, свързани с ролята на Сингапур като нефтопреработвателен хъб, са засегнати. Въпреки това министерството отбелязва, че „търсенето, свързано с изкуствения интелект, е останало стабилно и следва да продължи да подкрепя растежа на регионалните икономики".

