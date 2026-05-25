Технологии

AI бумът изстреля икономиката на Сингапур с 6% през първото тримесечие

bTV Бизнес екип

Търсенето на AI чипове подкрепи растежа въпреки глобалните рискове

Икономиката на Сингапур е нараснала с 6 процента на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., движена от стабилното търсене на чипове и компоненти за изкуствен интелект, обяви правителството в понеделник. Ръстът надхвърля този от предходното тримесечие, когато икономиката е нараснала с 5,7 процента.

Като основен електронен хъб градът държава е отбелязал значително увеличение в производството на чипове за памет и сървърни компоненти за центрове за данни, предаде БГНЕС. Министерството на търговията запази прогнозата си за годишен ръст от 2,0 до 4,0 процента за 2026 г. въпреки предупреждението, че „рисковете надолу за икономическите перспективи на Сингапур са нараснали значително". Износът през тримесечието е нараснал с 9,6 процента, подкрепен от електронния сектор, съобщи правителствената агенция Enterprise Singapore.

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро още 2 г.

Негативно въздействие оказват смущенията в доставките на петрол и суровини вследствие на затварянето на Ормузкия проток, което е причинило скок в цените и е потиснало потреблението. Секторите, свързани с ролята на Сингапур като нефтопреработвателен хъб, са засегнати. Въпреки това министерството отбелязва, че „търсенето, свързано с изкуствения интелект, е останало стабилно и следва да продължи да подкрепя растежа на регионалните икономики".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

