Някогашна бедна страна членка на ЕС се превърна в популярна туристическа дестинация

От мистериозната Трансилвания до живописните карпатски пътеки, тази източноевропейска дестинация изненадва и радва много туристи.

Независимо дали търсите исторически забележителности, красиви пейзажи или кулинарни изкушения, Румъния предлага всичко това и още. Някои от най-известните туристически и пътеводители, включително популярното списание и уебсайт Condé Nast Traveller , са писали за туристическия хит през последните години.

Автентично, но и малко страшно

Румъния предлага на посетителите уникална комбинация от история, природна красота и автентична култура, пишат те. „Пътуването из страната също е лесно, с много възможности за транспорт, от влакове до автобуси в цялата страна“.

За любителите на историята и архитектурата, Румъния има много скрити съкровища. Живописният асфалтиран планински път Трансфъгарашан (известен още като DN7C), който пресича южната част на Карпатите, е рай за любителите на автомобилни пътувания и панорамни гледки.

Съществува и известната легенда за Дракула. ​​Замъкът Бран, известен още като Замъкът на Дракула, привлича всяка година тълпи от посетители, които искат да се докоснат до мистериозната атмосфера на Трансилвания и да се потопят в историята на вампира, белязал световната литература. Междувременно замъкът Пелеш и средновековният град Брашов предлагат още по-задълбочен поглед върху миналото и архитектурното наследство на Румъния.

„Румъния е и достъпна дестинация, където можете да се насладите на богата кухня, която съчетава традиционни вкусове с щедри порции, без да натоварва прекалено бюджета ви“, можем да прочетем сред възторжените редове за тази страна.

Комунистическо минало

Това също привлича голям брой посетители всяка година. Столицата Букурещ, със своята смесица от историческа архитектура и модерен живот, крие ехо от миналото от бруталното управление на комунистическия диктатор Николае Чаушеску и съпругата му Елена.

Градът все още се гордее с монументални паметници и широки булеварди, които свидетелстват за амбициите на режима, включително великолепния Дворец на парламента, една от най-големите сгради в света. За посетителите Букурещ е очарователен и със своите контрасти. Старото се преплита с новото, местната култура с влиянията на съвременните тенденции, а историята с оживения градски живот, давайки на посетителите по-задълбочен поглед върху Румъния, каквато е била някога и каквато е днес.

Бурната му история е отразена в средновековни градове, могъщи замъци и традиционни села, което го прави изключително привлекателен за туристите, търсещи нещо различно от обичайните туристически маршрути.