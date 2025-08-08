Стартъп обещава да прогнозира IQ-то на ембрион

Някои експерти виждат в тази инициатива прилики с евгениката от началото на XX век

През XXI век стартъпите се превърнаха от нишови бизнес начинания в глобален икономически феномен. Между 2021 и 2023 г. те са генерирали приблизително 7,6 трилиона долара печалба в световен мащаб. Въпреки икономическите сътресения, само в САЩ броят на новите компании е нараснал с 16% между 2019 и 2023 г., пише Futurism.

С този растеж обаче идват и сериозни рискове — над две трети от стартъпите не носят възвръщаемост на инвеститорите, а много фалират, преди да реализират каквато и да е печалба. Това насърчава предприемачите да експериментират с всякакви идеи.

Най-новото попълнение в тази пъстра картина е стартъпът Herasight — инициатива в областта на генетиката, която според някои експерти напомня на евгениката от началото на XX век.

Компанията твърди, че техният инструмент за скрининг може да оцени вероятността за развитие на 17 заболявания. Така се предоставя възможност на родителите да изберат „най-здравия“ ембрион.

Публикация на Herasight в социалната мрежа X показва устройство, което прогнозира IQ на ембрионите – метод, който не е обяснен и който оставя някои експерти озадачени.

Макар подобен скрининг на ембриони да е законен в САЩ, то е забранено в много други страни, включително Обединеното кралство. Освен това научната общност е единодушна, че няма достатъчно доказателства в подкрепа на идеята, че генетичните тестове могат надеждно да предсказват сложни черти като интелигентност или ръст.

„Любопитно ми е защо решиха да пуснат инструмента, без да публикуват изследването зад него. Целта май е да предизвикат вълна от интерес чрез скандала около евгениката, за да съберат още средства (докато формално се дистанцират от отговорност), така ли?“, пише в X Саша Гусев, статистически генетик от Харвардския медицински факултет.

